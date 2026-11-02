2 de noviembre de 2026 Inicio
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Javier Milei: "Quienes se meten con Israel se meten con todo occidente"

El Presidente brindó un breve discurso en el marco de la Noche de Celebración por Israel, un evento que se realiza en la Iglesia Visión de Futuro de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió el premio "Gratitud". Defendió al Estado judío, recordó los atentados de 1992 y 1994 en Argentina y acusó a la izquierda internacional de auxiliar a los terroristas.

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Javier Milei: Quienes se meten con Israel se meten con todo occidente

El presidente Javier Milei afirmó que "quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente", durante la Noche de Celebración por Israel, un evento que se realizó este lunes en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió el premio "Gratitud".

Pedro Sánchez escaló la tensión con Javier Milei.
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En un discurso breve, el mandatario sostuvo que "hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa".

"Tomar las riendas del Estado judío nunca fue una tarea sencilla, y mucho menos en medio de un resurgimiento global del antisemitismo utilizado como arma contra su derecho a existir, sumado al silencio cómplice de gran parte de los medios internacionales", agregó Milei.

Milei explicó el motivo de la postura del Gobierno, alineado con Israel y Estados Unidos. "No defendemos a Israel por un capricho personal del Presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo, frente a quienes quieren destruirnos", sostuvo.

Milei vinculó los atentados de 1992 y 1994 con Irán y Hezbollah y acusó a la izquierda internacional de auxiliar a los terroristas

"La Argentina sabe de qué habla cuando habla de terrorismo, porque lo conoce en carne propia", afirmó el mandatario. Recordó que el atentado a la Embajada de Israel en 1992 y el de la AMIA en 1994 "dejaron 114 víctimas fatales inocentes".

El Presidente agregó: "Hoy la justicia reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad y cenían a la responsabilidad de Irán y de Hezbollah. Mientras otros gobiernos firmaban un memorándum con Irán, nosotros firmamos uno con la democracia liberal de Israel".

Milei también apuntó contra la izquierda internacional: "Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida". Según el mandatario, su objetivo es "la destrucción total de Occidente y de todo aquello que representa".

Javier Milei cuestionó los pedidos de sanciones contra Israel y llamó a defender la civilización occidental

El Presidente criticó la respuesta de esos sectores ante el conflicto: "Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes, o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión".

Al cierre, Milei llamó a "reencontrarnos con nosotros mismos como civilización occidental" y a "dejar de dar por hecho todo lo que hemos logrado". Recordó que "el precio de la libertad es la eterna vigilancia" y aseguró que "no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria".

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