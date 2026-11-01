El Gobierno desmintió que Javier Milei haya pedido subir al avión del papa León XIV en su visita al país El canciller Pablo Quirno descartó también la versión de que el Ejecutivo "desee cancelar la presencia oficial" de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos", subrayó. Por Agregar C5N en









Javier Milei visitó a León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

El canciller, Pablo Quirno, aseguró que "no ha habido pedido formal" para que el presidente Javier Milei "suba al avión al arribo" del papa León XIV. También desmintió que el Gobierno "desee cancelar la presencia oficial" de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos", subrayó.

El ministro de Relaciones Exteriores recurrió a la red social X luego de que circularan versiones sobre posibles modificaciones en el protocolo previsto para la llegada del pontífice y sobre la participación de la vicepresidenta.

"Falso y falso", escribió Quirno. "Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno 'desea cancelar' la presencia oficial de Victoria Villarruel. La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos", enfatizó.

FALSO y FALSO



Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno “desea cancelar” la presencia oficial de Victoria Villarruel.



La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos. https://t.co/FZiPfRKisd pic.twitter.com/IV5W0V755C — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 1, 2026 El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina El Gobierno estableció un esquema especial de días libres para noviembre de 2026 por la visita del Sumo Pontífice. La medida alcanza a todo el país en una jornada y a determinadas jurisdicciones en otras dos. Así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El papa León XIV tiene prevista una visita oficial al país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, el viaje contempla actividades institucionales, pastorales y religiosas en distintas jurisdicciones.