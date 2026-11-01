El Gobierno desmintió que Javier Milei haya pedido subir al avión del papa León XIV en su visita al país

El canciller, Pablo Quirno, aseguró que "no ha habido pedido formal" para que el presidente Javier Milei "suba al avión al arribo" del papa León XIV. También desmintió que el Gobierno "desee cancelar la presencia oficial" de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos", subrayó.
El ministro de Relaciones Exteriores recurrió a la red social X luego de que circularan versiones sobre posibles modificaciones en el protocolo previsto para la llegada del pontífice y sobre la participación de la vicepresidenta.
"Falso y falso", escribió Quirno. "Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno 'desea cancelar' la presencia oficial de Victoria Villarruel. La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos", enfatizó.
El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina
El Gobierno estableció un esquema especial de días libres para noviembre de 2026 por la visita del Sumo Pontífice. La medida alcanza a todo el país en una jornada y a determinadas jurisdicciones en otras dos. Así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina.
El papa León XIV tiene prevista una visita oficial al país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, el viaje contempla actividades institucionales, pastorales y religiosas en distintas jurisdicciones.
La disposición establece un esquema especial de asuetos para facilitar la organización, la seguridad y los desplazamientos vinculados con la visita. Para quienes viven en una jurisdicción y trabajan en otra, es importante distinguir el lugar de residencia del ámbito en el que se desarrollan las tareas laborales. En cuanto al transporte público, el mismo medio informó que se garantizaría el 75% de los servicios para facilitar los desplazamientos entre distritos alcanzados y no alcanzados por la medida.
Cómo quedan los feriados por la visita de León XIV a Argentina
El decreto establece tres jornadas con alcances territoriales diferentes:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
- Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dispuesta en función de las actividades previstas para cada jornada y de las necesidades de organización, seguridad y circulación. Los feriados del martes y el miércoles no se extienden automáticamente a todo el país.