Nancy Pazos: "Javier Milei es un ayatolá que presenta su programa de gobierno como un mandato divino" La periodista brindó su habitual panorama económico y político en una semana atravesada por la polémica presentación del Presidente en un colegio secundario laico, los cambios en el funcionamiento del Banco Central y la fuerte caída de la militancia oficialista en las redes sociales. Por Agregar C5N en









La periodista apuntó contra el Presidente y señaló la erosión de la gestión libertaria.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial, denominada esta vez El mesianismo de Milei, y brindó su habitual panorama económico y político en una semana atravesada por la polémica presentación del Presidente en un colegio secundario laico, los cambios en el funcionamiento del Banco Central y la fuerte caída de la militancia oficialista en las redes sociales.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista comenzó analizando el comportamiento político de Javier Milei bajo el concepto de "mesianismo". Según explicó la conductora, este sesgo en la función pública conlleva un peligro importante: "Cuando un líder se vuelve mesiánico pasa algo muy concreto: deja de presentar su gestión como una gestión sujeta a ciertos aciertos y errores y empieza a presentarla como una misión, una causa que lo trasciende a él y que por lo tanto no se puede discutir como se discute cualquier política pública, porque cuestionar la misión ya no es tener una diferencia legítima, es pararse del lado equivocado de la historia, o del lado equivocado de Dios".

Pazos continuó su descargo apuntando directamente contra el discurso que el Presidente brindó en la escuela laica ORT, calificándolo de violento e instigador, y comparando su figura con regímenes teocráticos de Medio Oriente. "Lo que me preocupa y mucho es que a chicos en formación los inciten al bullying, a la discriminación silbando y abucheando a otro grupo, en este caso periodistas, dentro de un acto escolar", aseveró la conductora.

Con indignación, trazó un paralelismo directo sobre los límites cruzados por el mandatario: "¿Saben cuál es la diferencia entre lo que hizo Milei el lunes en esa escuela y lo que hace un ayatolá en Irán, por ejemplo? Yo no la encuentro. En los dos casos hay un líder político que dice hablar en nombre de Dios, que presenta su programa de gobierno como mandato divino, que declara que quien piensa distinto no solo está equivocado sino que está del lado del mal".

Asimismo, cuestionó duramente la habilitación para tomar deuda externa respaldada por los recursos nacionales: "La reforma habilita al Banco Central a endeudarse en el mercado internacional usando las reservas de todos los argentinos como garantía. Cerraron una canilla y abrieron una hipoteca". También apuntó contra Caputo por financiar créditos hipotecarios con fondos jubilatorios del ANSES, tildándolo de contradictorio por utilizar la bandera de la "justicia social" cuando el propio Milei la define públicamente como "un robo" y "violenta". Finalmente, la conductora analizó los datos provistos por la consultora Ad Hoc, los cuales revelan una fuerte caída de la militancia oficialista en las redes sociales. "Los libertarios están de brazos caídos en las redes, cayeron un 45% las respuestas que obtenían", detalló Pazos basándose en las estadísticas mensuales de interacción en redes. Como reflexión de cierre frente a esta pérdida de terreno en el ámbito virtual, sentenció: "Si en las redes Milei deja de garpar, es porque evidentemente el sentir de la gente lo está dejando de lado. Si el propio ecosistema digital libertario empieza a mostrar fatiga, ¿cuánto le queda al relato del incomprendido?".