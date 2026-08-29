Llegó a Santa Cruz el primer equipo perforador que operará de manera permanente en el flanco norte

El equipo forma parte del plan de inversiones comprometido por la empresa Compañía General de Combustibles. Permitirá avanzar con 31 nuevas perforaciones en la provincia.

9 pozos serán perforados durante lo que resta de 2026, mientras que los 22 restantes están previstos para 2027.

El primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC) arribó a Santa Cruz para comenzar a operar de manera permanente en el flanco norte de la provincia. Se trata de un compromiso de inversión adquirido por la empresa que cumple con plan de inversiones comprometido-

El programa de perforación que contempla 31 nuevos pozos en total , con nueve previstas para lo que resta de 2026 y otras 22 durante 2027. El ministro de Energía y Minería provincial, Jaime Álvarez , destacó la importancia de la incorporación del nuevo equipo y explicó que se trata de una unidad propia de CGC que permanecerá trabajando en territorio santacruceño.

“Es un equipo que está incluido dentro de los compromisos de inversión. Tiene que hacer nueve perforaciones este año y 22 perforaciones o pozos el año que viene, 31 en total. Y es un equipo propio de CGC que va a estar trabajando en forma permanente en el flanco norte de la provincia”, señaló el funcionario.

Se trata de un equipo de perforación propio de CGC, del tipo Flex y va dirigido al yacimiento Tres Picos en Cañadón León. Comenzará a operar apenas se termine de montar el mismo, lo que se estima podría demorar una semana a diez días.

Para el gobierno de Claudio Vidal, el incremento de la actividad hidrocarburífera tiene un impacto que excede a las empresas operadoras y alcanza a trabajadores, empresas de servicios, proveedores, comercios y distintos sectores vinculados directa e indirectamente con la industria.

En ese sentido, el mandatario había remarcado que el aumento de las inversiones puede representar una oportunidad para trabajadores que permanecían fuera de la actividad. “Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad pueden volver a recuperar sus puestos de trabajo”, sostuvo el gobernador.

Un nuevo escenario para la actividad hidrocarburífera

La incorporación del equipo de CGC se suma a otras inversiones y compromisos asumidos por empresas que operan en Santa Cruz. Vidal había señalado que Crown Point Energy y Quintana Energy avanzarían con la perforación de seis pozos durante este año, mientras que CGC ejecutaría su programa de 31 perforaciones.

A esto se agregan los equipos vinculados al acuerdo alcanzado con YPF para la remediación de 1.200 pozos abandonados, además los asociados al esquema de reducción de regalías acordado con varias de las operadoras. Todo esto se completa con los equipos correspondientes a compromisos de inversión asumidos en los procesos licitatorios respectivos.

La estrategia impulsada por el Gobierno Provincial busca recuperar niveles de actividad, promover nuevas inversiones, sostener y generar empleo y fortalecer los recursos que recibe Santa Cruz por la explotación de sus hidrocarburos.

“Esto es una gran noticia para los compañeros de la actividad petrolera”, había expresado Vidal al anunciar el conjunto de inversiones.

La llegada del primer perforador propio de CGC marca ahora un nuevo avance en ese proceso y pone en marcha un programa que prevé 31 nuevas perforaciones en el flanco norte, con un equipo que permanecerá de manera permanente en Santa Cruz y que permitirá sostener la actividad durante los próximos años.