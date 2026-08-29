Estrella en Chiquititas: qué fue de la vida de Daniella Mastricchio Su camino después de la televisión infantil tuvo varios cambios y nuevos desafíos, hasta encontrar una faceta distinta dentro del mundo artístico. Agregar C5N en









Tras destacarse en Chiquititas﻿, ¿cómo fue la vida de Daniella Mastricchio?

Daniella Mastricchio alcanzó la fama desde muy chica gracias a su papel en Chiquititas.

Tras dejar la ficción, atravesó una etapa alejada de las cámaras y con grandes cambios en su vida.

Con los años, volvió al mundo artístico desde nuevas facetas vinculadas al público infantil.

Actualmente, combina sus proyectos laborales con una importante vida familiar. Para muchos chicos de los 90, Daniella Mastricchio quedó asociada para siempre a Sol, uno de los personajes más recordados de Chiquititas. Con apenas siete años, se sumó a la ficción de Cris Morena y rápidamente se convirtió en una de las caras infantiles más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, su historia no terminó cuando dejó la serie. Después del éxito atravesó una etapa completamente distinta, lejos de las cámaras y los escenarios.

La actriz le dio vida a Sol en Chiquititas. Telefe Durante cuatro temporadas, Mastricchio combinó las grabaciones con el colegio, las funciones teatrales y las giras que acompañaban al fenómeno de Chiquititas. Aquella rutina le permitió vivir una infancia muy particular, marcada por el trabajo desde muy chica. Pero cuando terminó su paso por la ficción, el cambio fue abrupto y tuvo que adaptarse a una realidad muy diferente a la que había conocido durante sus primeros años de fama.

En una entrevista con Alejandro Fantino en La Última Cena, la actriz recordó que durante su adolescencia llegó a trabajar en una conocida cadena de heladerías para poder mantenerse. También contó que el final de Chiquititas coincidió con una fuerte ruptura familiar y que durante un tiempo eligió mantenerse alejada de la exposición. Con los años, pudo reconstruir su vínculo con el mundo artístico y encontrar nuevas formas de trabajar en aquello que siempre disfrutó.

Qué fue de la vida de Daniella Mastricchio Con el tiempo, Mastricchio volvió a la actuación y también comenzó a desarrollar una faceta como cantante, aunque esta vez enfocada principalmente en el público infantil. Así nació El Rincón de Dani, un proyecto en el que comparte cuentos, canciones y sketches. Además, se desempeña como profesora de teatro y dicta talleres virtuales, mientras continúa preparando nuevas propuestas relacionadas con el entretenimiento para chicos.

Entre otras cosas, la actriz ahora crea contenido en redes sociales. Redes sociales Su presente también está muy ligado a su familia. En noviembre de 2025 nació Clara, su cuarta hija junto a Matías Fabiani, después de un proceso que la propia actriz describió como especialmente difícil. En una entrevista con La Nación, publicada en enero de 2026, contó que pudo atravesar esa etapa y volver a convertirse en madre, mientras continuaba con sus proyectos personales y profesionales.