29 de agosto de 2026 Inicio
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Leonardo Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

El intendente de Malvinas Argentinas, acompañado por la secretaria general Noe Correa, inauguró la primera etapa de pavimento en la calle Estado de Israel, lindera al Arroyo Basualdo. Una obra significativa que marca un nuevo avance en la urbanización del barrio.

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El momento de la inauguración.

El momento de la inauguración.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañado por la secretaria general Noe Correa y decenas de vecinos, celebró la inauguración de la primera etapa de pavimento sobre la calle Estado de Israel, en el sector lindero al Arroyo Basualdo.

9 pozos serán perforados durante lo que resta de 2026, mientras que los 22 restantes están previstos para 2027. 
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La obra abarca ambos lados de las cuatro cuadras que se extienden en las intersecciones de Cochabamba y Sucre, ejecutadas íntegramente con inversión municipal y mano de obra de la cuadrilla local, utilizando materiales provistos por la Hormigonera Municipal sobre una superficie de 5.362 metros cuadrados.

Durante el acto, Nardini destacó: “La obra pública es motor de progreso, genera empleo y dignifica a la gente a través de la accesibilidad, realza el valor de las propiedades, en un lugar más lindo, más limpio”.

La intervención resulta clave para la urbanización del barrio, ya que permite la continuidad vial a ambos lados del arroyo, favoreciendo la integración urbana y mejorando sustancialmente la circulación. Entre los beneficios se destacan la mejora en la accesibilidad vehicular y peatonal, la reducción de barro y polvo en suspensión, la optimización del tránsito de servicios públicos y transporte, la revalorización del entorno y de las propiedades frentistas, y la disminución de costos de mantenimiento vial a futuro.

Nardini subrayó además la importancia de estar presente junto a los vecinos: “Muchos pensaron que por la lluvia no íbamos a inaugurar, pero acá estamos. A mi me ven en cualquier época y en cualquier ámbito y hoy no fue la excepción. Inauguramos una obra que garantiza que ante una emergencia puedan llegar la ambulancia, los bomberos o las patrullas de Protección Ciudadana o la policía. Son muchas ventajas que se suman a la conectividad ya existente, y que nos permiten seguir avanzando en la construcción de la comunidad que todos queremos”.

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