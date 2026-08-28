Santa Cruz destrabó $45 mil millones para reactivar las represas hidroeléctricas Después de negociar con el Gobierno y las empresas, la provincia logró destrabar el primer desembolso por $45 mil millones, que ingresó a la UTE Gezhouba y permitirá retomar los trabajos en las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Por Agregar C5N en









El gobernador Claudio Vidal junto al Ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y representantes de la UTE Gezhouba-Electroingeniería. Redes sociales

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó la liberación y transferencia de los primeros $45 mil millones destinados a la UTE constructora integrada por la firma china Gezhouba-Electroingeniería, un monto que dará continuidad a las represas hidroeléctricas paralizadas desde 2023.

Los recursos económicos correspondían a una partida de u$s150 millones provenientes de China que se encontraban depositados en una cuenta del Estado Nacional, a la espera de que se destraben los ajustes contractuales y las condiciones técnicas de ejecución.

"Hace unos días estuvimos reunidos con la empresa y con el Gobierno Nacional para terminar de destrabar los desembolsos necesarios para avanzar con las represas. Hoy ingresó a Gezhouba el primer pago previsto por $45 mil millones", resaltó el mandatario.

El acuerdo al que llegaron el gobierno santacruceño, la Secretaría de Energía, ENARSA y el consorcio empresario apunta a devolver la dinámica económica del sur del país. En cuanto a la reincorporación laboral, actualmente hay 150 trabajadores abocados a las primeras tareas de campo y reacondicionamiento, a la espera de un esquema progresivo hasta recuperar la dotación plena.

"Es una señal importante para Santa Cruz: empiezan a activarse recursos que generan trabajo, movimiento económico y actividad alrededor de una obra estratégica para la provincia", sostuvo Vidal tras concretarse el giro bancario.