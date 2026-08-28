28 de agosto de 2026 Inicio
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Santa Cruz destrabó $45 mil millones para reactivar las represas hidroeléctricas

Después de negociar con el Gobierno y las empresas, la provincia logró destrabar el primer desembolso por $45 mil millones, que ingresó a la UTE Gezhouba y permitirá retomar los trabajos en las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

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El gobernador Claudio Vidal junto al Ministro de Energía y Minería

El gobernador Claudio Vidal junto al Ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y representantes de la UTE Gezhouba-Electroingeniería.

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó la liberación y transferencia de los primeros $45 mil millones destinados a la UTE constructora integrada por la firma china Gezhouba-Electroingeniería, un monto que dará continuidad a las represas hidroeléctricas paralizadas desde 2023.

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Los recursos económicos correspondían a una partida de u$s150 millones provenientes de China que se encontraban depositados en una cuenta del Estado Nacional, a la espera de que se destraben los ajustes contractuales y las condiciones técnicas de ejecución.

"Hace unos días estuvimos reunidos con la empresa y con el Gobierno Nacional para terminar de destrabar los desembolsos necesarios para avanzar con las represas. Hoy ingresó a Gezhouba el primer pago previsto por $45 mil millones", resaltó el mandatario.

El acuerdo al que llegaron el gobierno santacruceño, la Secretaría de Energía, ENARSA y el consorcio empresario apunta a devolver la dinámica económica del sur del país. En cuanto a la reincorporación laboral, actualmente hay 150 trabajadores abocados a las primeras tareas de campo y reacondicionamiento, a la espera de un esquema progresivo hasta recuperar la dotación plena.

"Es una señal importante para Santa Cruz: empiezan a activarse recursos que generan trabajo, movimiento económico y actividad alrededor de una obra estratégica para la provincia", sostuvo Vidal tras concretarse el giro bancario.

La reactivación tendrá como consecuencia la demanda de insumos, logística, transporte de carga y servicios de proveedores locales en las localidades aledañas. Se busca avanzar hacia el objetivo final del proyecto, que apunta a sumar más de 1.300 MW al Sistema Interconectado Nacional.

Una gestión sostenida para recuperar el motor económico de Santa Cruz

En mayo de 2025, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner junto a autoridades de ENARSA y representantes de la UTE Gezhouba-Electroingeniería. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial informó que, tras gestiones con Nación y con el respaldo de China, se había logrado destrabar el conflicto que mantenía paralizado el proyecto desde diciembre de 2023.

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