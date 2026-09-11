Boca vence 2 a 0 a Central Córdoba por la novena fecha

Boca Juniors vence 2 a 0 con Central Córdoba por la novena fecha por la Zona A del Torneo Clausura, en la Bombonera, donde busca sumar de a tres para meterse entre los puestos de clasificación a octavos. El partido es dirigido por Yael Falcón Pérez, con Yamil Possi a cargo del VAR.
El Xeneize afronta este compromiso con una formación alternativa, debido a la cercanía de la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena decidió preservar a varios titulares después del triunfo por 1-0 conseguido en la ida y antes de una seguidilla exigente de partidos.
Por el torneo local, el conjunto de la Ribera viene de empatar 2-2 con Gimnasia de Mendoza en un encuentro cambiante, que llegó a dominar por dos goles y terminó en igualdad sobre el cierre, resultado que dejó al equipo del Vasco con la necesidad de recuperar terreno en la competencia local para sostener su objetivo.
Central Córdoba atraviesa una situación diferente, ya que acumula cuatro encuentros sin conseguir una victoria y ocupa el anteúltimo lugar de la Zona A con siete puntos. El equipo de Sebastián Domínguez apuesta por sus principales futbolistas para intentar dar el golpe en la Bombonera y cortar esa serie adversa.
El último cruce entre ambos se disputó en mayo de 2026, en un encuentro correspondiente a la novena fecha que había sido postergado, y terminó con triunfo 2-1 del Xeneize en el estadio Madre de Ciudades. En el historial profesional, Boca conserva una ventaja con ocho victorias contra dos de su rival de turno, más tres empates.
Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México
Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México por u$s6 millones, en una operación que se cerró antes de la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana. De esta manera, el mediocampista dejó el plantel tras una etapa de dos años y medio en el club.
El futbolista había llegado desde Unión de Santa Fe en enero de 2024, cuando el Xeneize adquirió el 80% de sus derechos por u$s3,5 millones. Durante su ciclo en la institución disputó 92 partidos, convirtió 12 goles y registró ocho asistencias.
La salida de Zenón representa además uno de los movimientos importantes del mercado para Boca, que decidió desprenderse del mediocampista de 25 años después de una etapa con distintos niveles de protagonismo, por lo que el jugador continuará su carrera en el fútbol mexicano.