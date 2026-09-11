La oposición ampliará la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili: pedirán su interpelación en el Congreso

La presentación será realizada el próximo lunes, tras los dichos de los titular del Banco Central respecto al lugar donde se encuentran los lingotes de oro. La denuncia se basa en el delito por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Crece el escándalo en torno al destino del oro del Banco Central. El próximo lunes la oposición avanzará con una ampliación de la denuncia presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el titular de la máxima entidad bancaria nacional, Santiago Bausili, quien durante la semana había señalado en una reunión de comisiones del Senado que los lingotes habían sido enviados a Suiza, información desmentida luego por la Auditoría General de la Nación (AGN) .

Desde el organismo de control plantearon que no pudieron revisar los envíos porque la autoridad monetaria le impidió acceder a la documentación necesaria, además de no cumplir con una orden de la Justicia que le exigía responder los pedidos de información sobre las transferencias.

"El propio testimonio del titular del BCRA deja en un posición más que incómoda a funcionarios de La Libertad Avanza y al titular de esta entidad, Santiago Bausili. La oposición el lunes va a avanzar en dos sentidos: una ampliación de la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y un pedido de interpelación" , informó la periodista de C5N Rosario Ayerdi en el programa Argenzuela.

La especialista en temas políticos pidió dividir las declaraciones de Bausili en dos sentidos: "la primera declaración dijo que el oro se trasladó y se depositó en un banco en Suiza. Y por otro lado agregó y mezcló las auditorías que enfrenta el BCRA de 2023, 2024 y 2025 diciendo que ya estaban aprobada sus operaciones". La oposición adelantó que presentará una ampliación de la denuncia en los dos sentidos marcados por Ayerdi.

El titular del Banco Central señaló durante la semana que se trasladaron lingotes a Suiza para convertirlos en activos de mayor calidad. Durante el año 2024, la institución decidió mover una partida de la tenencia física ubicada en la Argentina hacia el organismo internacional. Bausili fundamentó esa medida en una ventaja comercial que permitió canjear piezas de menor aceptación por lingotes con estándares superiores de liquidez.

"Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (...) en oro de calidad más alta", expresó el economista. Asimismo, aclaró que la partida "se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando".

El titular del BCRA diferenció la reserva temporaria de información sobre los activos de la falta de registración en los libros contables. El funcionario confirmó que tanto la firma Pricewaterhouse como los órganos del Estado revisaron la documentación completa sin emitir observaciones sobre el procedimiento.

Juliana Di Tullio acusó a Bausili de mentir sobre el oro: "Está en el Banco de Inglaterra, no en Suiza"

La senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, lanzó duras acusaciones contra el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, en relación con las reservas de oro enviadas al exterior y la imposibilidad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de fiscalizar dichos movimientos.

En diálogo con C5N, la legisladora cruzó la versión oficial sobre el paradero de los lingotes: "Miente Bausili. El oro está en el Bank of England, en Londres". Respecto al origen de sus afirmaciones, explicó que se trata de información recibida y ratificada formalmente: "La AGN me acaba de mandar una nota oficial donde me ratifica que Bausili le mintió a todos los argentinos, y por supuesto a todos los senadores y senadoras de la Nación".

Di Tullio cuestionó las declaraciones del titular de la entidad monetaria sobre la aprobación de la gestión del BCRA. "Bausili dice que la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, la que le hace los balances, le aprobó los balances del Banco Central del 23, 24 y 25. Es mentira, la del 25 la AGN no la aprobó, pero además, habiendo aprobado la del 24, que es cuando sale el oro, en los legajos está objetado en el balance el tema del oro", aseveró.

La senadora detalló las severas restricciones impuestas a los auditores para trabajar: "Durante más de un año... no las dejaron no dejaron entrar a la Auditoría General de la Nación... El Banco Central de la República Argentina no le da entrada a la AGN para poder hacer la investigación, la trazabilidad y la auditoría del procedimiento específico con el oro de los argentinos". A su vez, denunció el trato recibido por el personal del organismo de control: "No los han dejado durante un año, y lo único que hacen es mostrarles la computadora y decirles que no pueden ni sacar fotos ni tomar notas".

En relación con los motivos de estos traslados, Di Tullio alertó sobre las intenciones del Poder Ejecutivo a través de proyectos legislativos: "El artículo 13 que estaban poniendo, porque hoy está prohibido usar el oro como garantía, y lo que ponen en el artículo 13 es que a partir de la aprobación de esta ley, de la modificación de la carta orgánica del Banco Central, va a poder ser utilizado en garantía". Sobre si la reticencia a brindar datos obedece a que los activos ya se están utilizando como aval, remarcó: "Nadie miente porque miente. Nadie miente porque sí".