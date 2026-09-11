Así será el Papamóvil de León XIV: similitudes y diferencias con los de Juan Pablo II

La visita del Papa estadounidense será la tercera oportunidad en la que un sumo pontífice pise suelo nacional. En 1982 y 1987 se fabricaron varios vehículos adaptados con cápsulas de acrílico y vidrios blindados. Para este año, Toyota confirmó que reacondicionará dos camionetas Hilux para el traslado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Vidrios blindados , cápsulas acristaladas pesadas, cerradas y herméticas, 100% industria e ingeniería local, Chasis pesados y furgones comerciales. Son algunas de las principales características de los distintos Papamóviles que Juan Pablo II utilizó cuando visitó el país en 1982 y 1987 y que tendrá una reedición en noviembre, cuando León XIV pise suelo argentino.

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Para este año, la empresa automotriz Toyota confirmó que reacondicionará y donará dos camionetas Hilux para el traslado del Papa en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires entre el 8 y 11 de noviembre. Previo a ello, Karol Wojtya supo trasladarse en una Chevrolet C-30, otra Ford F-350 e incluso un Dodge DP-800. Obviamente, todos ellos adaptados a los requerimientos del Vaticano para resguardar la seguridad del Sumo Pontífice.

El Papa polaco tuvo dos visitas al país, una de urgencia y de pocos días en 1982, en el marco de la guerra por las Islas Malvinas. Debido a la escalada del conflicto y la precoz organización no hubo tiempo a importar ni acondicionar vehículos complejos.

Por tal motivo, se utilizó un Dodge DP-800 / D-500 que solo llegó a acondicionarse con una plataforma elevada de acrílico en la caja trasera para que el Papa pudo saludar a la multitud durante sus traslados.

Ya en 1987, la segunda visita al país de Juan Pablo II, la organización fue totalmente diferente: para la gira de 6 días, donde recorrió más de 10 ciudades y provincias, Ford y Chevrolet construyeron varios papamóviles oficiales.

Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987.

Por un lado existieron dos Ford F-350, "gemelos" montados con una cápsula vidriada blindada, aire acondicionado, sillón giratorio y altavoces. Los mismos se utilizaban de forma coordinada: mientras el Papa usaba una unidad en una provincia, la otra se trasladaba con anticipación en aviones Hércules de la Fuerza Aérea o en camiones hacia el siguiente destino importante.

De todas maneras, en algunas provincias del interior del país también se adaptaron camionetas Chevrolet C-10, con caja descubierta y barandillas de protección para trayectos más cortos en aeropuertos o estadios.

Juan Pablo II en Buenos Aires con el Papamovil.

Los papamóviles que utilizará León XIV en Argentina

Si bien no trascendió mayor información sobre los pormenores de las unidades por motivos de seguridad, la empresa automotriz Toyota confirmó que reacondicionará y donará dos unidades de la camioneta Hilux, las cuales se producen en su planta bonaerense de Zárate.

Por su parte, los detalles de diseño final se guardan bajo reserva aunque siguen el estilo de las unidades ya usadas por León XIV para visitas papales en países como Kenia y Filipinas, retirando la estructura trasera para dar paso a un área elevada desde donde el pontífice viaja de pie saludando a los fieles.

Similitudes y diferencias

La primera característica coincidente refleja que todas las unidades utilizadas por los Papas que vinieron a Argentina son de producción nacional. Tanto las Ford/Chevrolet de Juan Pablo II como las Hilux de León XIV utilizan una chasis con caja o plataforma trasera para montar la estructura del pontífice.

Todos tuvieron y tendrán un despliegue escalonado por materia de seguridad. Ambos pontífices requirieron más de un vehículo idéntico o adaptado de antemano para poder cubrir sus extensas agendas por distintos puntos del país.

En cuanto a las diferencias, se destacan el nivel de cerramiento. La visitas de Juan Pablo II estuvieron marcada por el blindaje pesado y las cúpulas de acrílico vidriadas cerradas debido al atentado que sufrió en 1981. Por su parte, León XIV, siguiendo la línea del papa Francisco, se inclina por configuraciones mucho más abiertas y sin cabinas totalmente herméticas ni blindadas.

Otras de las características, marcadas por el paso del tiempo, refiere a una construcción de las unidades en serie, en contrapartida de los artesanal de los años 80. Mientras que los primeros papamóviles argentinos nacieron de reformas de urgencia sobre chasis de camiones o grúas, las Hilux de 2026 incorporan modificaciones homologadas directamente por la automotriz oficial bajo normas globales de la marca autorizadas por el Vaticano.

Los antecedentes de la Toyota Hilux como papamóvil

No es la primera ocasión en que este modelo de pick-up se acondiciona para un pontífice:

Kenia (2015): el papa Francisco utilizó una Hilux de cabina simple adaptada. En esa oportunidad, no contaba con un cerramiento blindado completo, sino con protección frontal y una superficie vidriada.

el papa Francisco utilizó una Hilux de cabina simple adaptada. En esa oportunidad, no contaba con un cerramiento blindado completo, sino con protección frontal y una superficie vidriada. Filipinas (2015): en esta visita, Francisco se desplazó en una Hilux de cabina doble profundamente modificada. Para ello se le retiraron el techo y los asientos traseros, lo que permitió ampliar la caja y crear un espacio para viajar de pie y saludar.

Los detalles definitivos del acondicionamiento del vehículo se irán revelando mientras avanza su fabricación para estar a punto de cara al inicio de la gira papal.