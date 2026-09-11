Primer paso del Gobierno para reactivar el proyecto de la base naval en Ushuaia

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitaron la zona y mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La construcción de la base fue anunciada por el presidente Milei en cadena nacional, junto a una serie de sanciones para petroleras.

El Gobierno dio el primer paso para avanzar con uno de los proyectos que considera estratégicos para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, en medio de la tensión con Reino Unido por las Islas Malvinas: la Base Naval Integrada en Ushuaia.

Con ese objetivo viajaron a la provincia de Tierra del Fuego el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y recorrieron la zona.

De la reunión participó también la vicegobernadora, Mónica Urquiza, quien en junio pasado integró la delegación argentina en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, en la que Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas.

La construcción de la Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego fue parte de los anuncios del presidente Javier Milei en cadena nacional en la que dio a conocer una serie de medidas relacionadas al histórico reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones" , expresó el mandatario, rodeado de sus ministros.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", agregó Milei.

Tras haber manifestado en reiteradas ocasiones su profunda admiración por Margaret Thatcher, de haber defendido la autodeterminación de los kelpers e incluso de expresar su rechazo a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores de la Selección argentina desplegaron en el Mundial después de vencer a Inglaterra, el Presidente dio un giro de 180º en su histórica postura respecto de las islas.

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", aseguró en su mensaje Milei, envalentonado por los dichos de Donald Trump sobre un eventual apoyo a la Argentina en su reclamo soberano.

Una idea que comenzó en 2022

En marzo de 2022, el exministro de Defensa Jorge Taiana formalizó el inicio de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la soberanía argentina y consolidar un polo logístico antártico estratégico. El proyecto apuntaba a ampliar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas hacia el Atlántico Sur, el continente blanco y el Estrecho de Magallanes.

Las obras de infraestructura estructurales abarcaban la edificación de muelles, hangares, pabellones de acuartelamiento y centros de abastecimiento. Para materializar estas instalaciones, el Estado destinó presupuestos específicos orientados a garantizar el sostenimiento logístico ininterrumpido de las campañas antárticas conjuntas.

El complejo de defensa se asentaría de forma estratégica sobre los predios de la Base Naval y la ex Estación Aeronaval de la península fueguina, un punto de control y monitoreo vital frente al intenso tráfico marítimo internacional que transita por la región austral.