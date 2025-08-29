30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Javier Milei es un rey que está desnudo"

La periodista se metió de lleno en el escándalo de coimas en Discapacidad que salpica al oficialismo y expresó: "El Presidente va a morir con las botas puestas y no va a entregar a su hermana ni a sus funcionarios".

Por

Nancy Pazos brindó el panorama económicos en su editorial.

Te puede interesar:

Nancy Pazos: "No era el miedo kuka, era el miedo peluca"

El programa Inteligencia Artesanal, con la conducción de Nancy Pazos, salió al aire, como ya es tradicional, este viernes en C5N con una hora y media de pensamiento crítico, entrevistas y análisis de la realidad. Y en el editorial de la periodista, el tema central fue el ataque sistemático del presidente Javier Milei hacia algunos periodistas que no comulgan con sus periodistas: "Se mete con los periodistas, no con los medios, en especial con las mujeres periodistas", expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista brindó un panorama político y económico del país, tras los convulsionados días de la gestión libertaria: "Les dije que no era solo una corrupción o moralidad. El establishment ya dio muestras de despegarse del Gobierno, y la agenda de los principales medios de comunicación copiaron a C5N, tras una investigación nuestra que explotó", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1961593008194719819&partner=&hide_thread=false

Además, agregó: "Tras el Karinagate, perdieron la batalla en las redes sociales y en la calle. Una semana después, con más serenidad, está claro que Milei no va a entregar a su hermana. Va a morir con las botas puestas. No entregará ni siquiera a los Menem. El que denunció quedó afuera, y los denunciados, adentro".

En el mismo sentido, la conductora no dudó en dejar en evidencia el deterioro de las variables económicas y precisó: "Si pensás que estamos mejor porque los medios bajaron la espuma, estás equivocado. Estamos peor que la semana pasada. Subió el riesgo país, cayó el Merval, cayeron las acciones en Wall Street, en los últimos meses los bancos se hundieron".

En otra parte de su editorial, Pazos aseguró que "Milei ya sabe que los audios son reales, no necesita esperar que diga la Justicia. El mismo Diego Spagnuolo, que entró 41 veces a Olivos, se convirtió en un mentiroso y expulsado del paraíso. Las reacciones políticas me hacen acordar a acciones de primera infancia: si se tapan la cara, nadie los ve a ellos. Esto hace el Presidente con el Karinagate: se tapó la cara, esta es la mía, no la cambio, acá no paso nada, como mecanismo de auto-protección".

Finalmente, concluyó: "La negación en lo más alto del poder es suicida. Como aquel cuento, cuando llegaban unos sastres estafadores al rey y lo convencían de usar un traje invisible: el rey está desnudo. Milei es un rey que está desnudo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

play

Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.

Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

play

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

Rating Cero

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

últimas noticias

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.

Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

Hace 2 horas
play

Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

Hace 2 horas
play
Tras los graves incidentes, Independiente volvió a jugar.

Tras los graves incidentes contra U. de Chile, Independiente empató con Instituto en Córdoba

Hace 2 horas
play

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

Hace 2 horas
play

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Hace 2 horas