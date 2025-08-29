Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Javier Milei es un rey que está desnudo"

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial y se metió de llenó en el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica al oficialismo y en la que estaría involucrada la secretaria de Presidencia, Karina Milei. "Tras el Karinagate, el presidente Milei es un rey desnudo", expresó.
El programa Inteligencia Artesanal, con la conducción de Nancy Pazos, salió al aire, como ya es tradicional, este viernes en C5N con una hora y media de pensamiento crítico, entrevistas y análisis de la realidad. Y en el editorial de la periodista, el tema central fue el ataque sistemático del presidente Javier Milei hacia algunos periodistas que no comulgan con sus periodistas: "Se mete con los periodistas, no con los medios, en especial con las mujeres periodistas", expresó.
En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista brindó un panorama político y económico del país, tras los convulsionados días de la gestión libertaria: "Les dije que no era solo una corrupción o moralidad. El establishment ya dio muestras de despegarse del Gobierno, y la agenda de los principales medios de comunicación copiaron a C5N, tras una investigación nuestra que explotó", expresó.
Además, agregó: "Tras el Karinagate, perdieron la batalla en las redes sociales y en la calle. Una semana después, con más serenidad, está claro que Milei no va a entregar a su hermana. Va a morir con las botas puestas. No entregará ni siquiera a los Menem. El que denunció quedó afuera, y los denunciados, adentro".
En el mismo sentido, la conductora no dudó en dejar en evidencia el deterioro de las variables económicas y precisó: "Si pensás que estamos mejor porque los medios bajaron la espuma, estás equivocado. Estamos peor que la semana pasada. Subió el riesgo país, cayó el Merval, cayeron las acciones en Wall Street, en los últimos meses los bancos se hundieron".
En otra parte de su editorial, Pazos aseguró que "Milei ya sabe que los audios son reales, no necesita esperar que diga la Justicia. El mismo Diego Spagnuolo, que entró 41 veces a Olivos, se convirtió en un mentiroso y expulsado del paraíso. Las reacciones políticas me hacen acordar a acciones de primera infancia: si se tapan la cara, nadie los ve a ellos. Esto hace el Presidente con el Karinagate: se tapó la cara, esta es la mía, no la cambio, acá no paso nada, como mecanismo de auto-protección".
Finalmente, concluyó: "La negación en lo más alto del poder es suicida. Como aquel cuento, cuando llegaban unos sastres estafadores al rey y lo convencían de usar un traje invisible: el rey está desnudo. Milei es un rey que está desnudo".