Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

El exsocio del presidente Javier Milei aseguró sobre el escándalo de los audios de coimas en la Andis que "en las cosas que le importan, Javier es el jefe, la hermana es una suerte de empleada". Aclaró que el dicho que hizo popular por el propio mandatario sobre 'Karina es el jefe' es para la tribuna.
Giacomini fue amigo inseparable de Milei entre 2005 y 2019 hasta que el actual mandatario decidió meterse en política y la relación se rompió: "La política institucional es un nido de ratas, yo que estuve sólo 10 minutos lo pude constatar, remarcó.
En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el economista aseguró que la denuncia que tiene al Gobierno en el centro de la atención es una "consecuencia de su propio accionar porque se ha comportado mal", e insistió en que todo sucede por "la mafia de la política" en el propio seno de La Libertad Avanza.
En su análisis, habló de los números de la economía son "letales" y que "todo lo que importa es el derrotero de un plan económico muy mal pensado y peor ejecutado, inconsistente".
El especialista económico aseguró que el plan económico que eligió el mandatario no dio los resultados esperados y que sólo trae costos altísimos para la sociedad. "Eligió a Caputo (Luis) porque se cansó de decir por todos los bancos que él conseguía 'de taquito' los 15 mil millones de dólares que se necesitaban para dolarizar las Leliqs. Con eso llegó y se lo compró a Javier".