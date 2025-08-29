30 de agosto de 2025 Inicio
Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

El economista y exsocio del mandatario responsabilizó al Presidente por los audios de coimas en la Andis, y afirmó que su hermana no es quien toma las decisiones sino "una suerte de empleada".

El economista aseguró que el caso $LIBRA fue una estafa.

El exsocio del presidente Javier Milei aseguró sobre el escándalo de los audios de coimas en la Andis que "en las cosas que le importan, Javier es el jefe, la hermana es una suerte de empleada". Aclaró que el dicho que hizo popular por el propio mandatario sobre 'Karina es el jefe' es para la tribuna.

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.
Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

Giacomini fue amigo inseparable de Milei entre 2005 y 2019 hasta que el actual mandatario decidió meterse en política y la relación se rompió: "La política institucional es un nido de ratas, yo que estuve sólo 10 minutos lo pude constatar, remarcó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el economista aseguró que la denuncia que tiene al Gobierno en el centro de la atención es una "consecuencia de su propio accionar porque se ha comportado mal", e insistió en que todo sucede por "la mafia de la política" en el propio seno de La Libertad Avanza.

En su análisis, habló de los números de la economía son "letales" y que "todo lo que importa es el derrotero de un plan económico muy mal pensado y peor ejecutado, inconsistente".

El especialista económico aseguró que el plan económico que eligió el mandatario no dio los resultados esperados y que sólo trae costos altísimos para la sociedad. "Eligió a Caputo (Luis) porque se cansó de decir por todos los bancos que él conseguía 'de taquito' los 15 mil millones de dólares que se necesitaban para dolarizar las Leliqs. Con eso llegó y se lo compró a Javier".

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

Cercado por el escándalo de las coimas, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia en la Casa Rosada

El duro testimonio de una mamá de una niña con discapacidad: "Milei no tiene corazón"

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Tras los graves incidentes, Independiente volvió a jugar.

Tras los graves incidentes contra U. de Chile, Independiente empató con Instituto en Córdoba

Hace 2 horas
