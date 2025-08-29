Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe" El economista y exsocio del mandatario responsabilizó al Presidente por los audios de coimas en la Andis, y afirmó que su hermana no es quien toma las decisiones sino "una suerte de empleada". Por







El economista aseguró que el caso $LIBRA fue una estafa. C5N

El exsocio del presidente Javier Milei aseguró sobre el escándalo de los audios de coimas en la Andis que "en las cosas que le importan, Javier es el jefe, la hermana es una suerte de empleada". Aclaró que el dicho que hizo popular por el propio mandatario sobre 'Karina es el jefe' es para la tribuna.

Giacomini fue amigo inseparable de Milei entre 2005 y 2019 hasta que el actual mandatario decidió meterse en política y la relación se rompió: "La política institucional es un nido de ratas, yo que estuve sólo 10 minutos lo pude constatar, remarcó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el economista aseguró que la denuncia que tiene al Gobierno en el centro de la atención es una "consecuencia de su propio accionar porque se ha comportado mal", e insistió en que todo sucede por "la mafia de la política" en el propio seno de La Libertad Avanza.

En su análisis, habló de los números de la economía son "letales" y que "todo lo que importa es el derrotero de un plan económico muy mal pensado y peor ejecutado, inconsistente".