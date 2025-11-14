14 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

El fiscal Franco Picardi elevó el pedido a indagatoria de 15 involucrados, incluído el exdirector Diego Spagnuolo, por el presunto circuito de coimas entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y varias droguerías. El perfil de cada uno.

El fiscal Picardi llamó a declarar a 15 personas por la causa ANDIS.

El fiscal Federal Franco Picardi pidió la indagatoria de 15 exfuncionarios de la ANDIS y representantes del sector privado entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria para el próximo 19 de noviembre.

Fuerte reclamo de familiares y profesionales en ANDIS: "Necesitamos que se implemente la ley de emergencia"

Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal concluyó que en ANDIS "se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y en consecuencia por las características de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, como herramienta de aparente transparencia".

La imputación del titular de la Fiscalía Federal N° 5 es por defraudación, por administración fraudulenta y el direccionamiento de contrataciones públicas. El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina.

Los citados a declarar son Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Gustavo Rama, Ruth Lozano, Andrés Horacio Araudo, Silvana Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

El detalle de cada uno de los citados a indagatoria en el escándalo de coimas en ANDIS

  • Daniel Garbellini

Fue despedido junto a Spagnuolo cuando se desató el escándalo de coimas. Abogado, ocupaba un puesto clave en la Agencia como director de Acceso a los Servicios de Salud. Ingresó en junio de 2024 y administraba el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a las personas con discapacidad que no tienen otra obra social, una caja clave del sector que se encarga de la compra de medicamentos de alto costo a los laboratorios, eventualmente con la intermediación de droguerías.

  • Pablo Atchabahian

Médico urólogo de profesión y dirigente vinculado a la gestión de medicamentos y contrataciones de organismos públicos. En 2018 desembarcó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su nombramiento fue prorrogado en 2019. Luego, pasó a ser Director de Acceso a los Servicios de Salud, un cargo que le permitió manejar otra caja sensible. Atchabahian fue dos veces jefe de Garbellini, pero hoy no ocupa un cargo público.

  • Miguel Ángel Calvete

Exfuncionario del PRO que se acopló a la gestión libertaria: fue titular de los supermercados chinos y concejal de Cambiemos en La Matanza

  • Guadalupe Ariana Muñoz

Mujer y socia de Miguel Ángel Calvete

  • Eduardo Nelio González

Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis

  • Roger Edgar Grant

Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ejecutor directo de los mandatos de Garbellini.

  • Luciana Ferrari

Directora de Prestaciones Médicas, dependiente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad. Trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I., del entorno de Pablo Atchabahian.

  • Federico Maximiliano Santich

Exgerente de Smart Digital Marketing S.R.L.

  • Ruth Lozano

Número 2 de Miguel Calvete

  • Patricio Gustavo Rama

Director suplente de Droguería New Farma S.A. Integrante del grupo de Whatsapp “Grupo Museo”, del entorno de Atchabahian.

  • Andrés Horacio Arnaudo

Presidente de Droguería Génesis S.A.

  • Silvana Vanina Escudero

Presidente de Droguería New Farma S.A.

  • Lorena Di Giorno

Funcionaria del área PACBI, Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia, que se desarrollaba bajo la órbita del plan Incluir Salud.

