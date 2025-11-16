Esto le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días: tenés que saberlo

Su aporte de omega-3, magnesio y zinc retrasa el deterioro cognitivo.
Su composición concentra grasas saludables, antioxidantes y minerales aliados de la memoria.
Estudios recientes vinculan su ingesta cotidiana con menor deterioro cognitivo.
Reemplazan snacks ultraprocesados y ayudan a reducir colesterol.
Favorecen el estado de ánimo gracias a su aporte de omega3.
Incorporar nueces a la alimentación diaria provoca una serie de efectos positivos que impactan tanto en la energía como en la salud cerebral. La combinación de nutrientes esenciales convierte a este fruto seco en un aliado constante para el bienestar general.
A diferencia de los snacks industriales, las nueces aportan un mix equilibrado de fibra, proteínas y grasas beneficiosas que colaboran con la saciedad y la calidad de la dieta. Esta característica las posiciona como una alternativa práctica para comer entre horas sin caer en productos cargados de azúcares o aceites poco saludables.
Su perfil nutricional también las vincula con estudios que destacan su rol antioxidante y su capacidad para proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres. Investigaciones universitarias subrayan que su consumo habitual contribuye a mantener funciones cognitivas y reducir marcadores asociados al envejecimiento.
Qué le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días
Las nueces se destacan por su aporte de compuestos vegetales, vitaminas y minerales que favorecen múltiples procesos del organismo. Gracias a su contenido de omega3, antioxidantes y vitamina E, ayudan a conservar la salud neuronal y a limitar el deterioro cognitivo propio del paso del tiempo. Expertos en nutrición remarcan que estos nutrientes protegen a las neuronas del estrés oxidativo y la inflamación, dos factores clave en el envejecimiento cerebral.
Además, su perfil graso contribuye a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. Incorporar una porción diaria puede incluso reemplazar fuentes de proteína animal con exceso de aceites, mejorando la calidad general de la dieta.
El consumo frecuente también influye en el estado de ánimo. Una dieta rica en frutos secos, incluida dentro de patrones alimentarios como la mediterránea, mostró efectos favorables en cuadros de ansiedad o depresión estacional. Su contenido de omega3 y minerales como el magnesio y el zinc sostiene procesos vinculados a la memoria y la estabilidad emocional.