Esto le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días: tenés que saberlo Los aportes nutricionales de este fruto seco explican por qué su consumo diario se asocia a mejoras físicas y cognitivas. Por







Su aporte de omega-3, magnesio y zinc retrasa el deterioro cognitivo.

Su composición concentra grasas saludables, antioxidantes y minerales aliados de la memoria.

Estudios recientes vinculan su ingesta cotidiana con menor deterioro cognitivo.

Reemplazan snacks ultraprocesados y ayudan a reducir colesterol.

Favorecen el estado de ánimo gracias a su aporte de omega3. Incorporar nueces a la alimentación diaria provoca una serie de efectos positivos que impactan tanto en la energía como en la salud cerebral. La combinación de nutrientes esenciales convierte a este fruto seco en un aliado constante para el bienestar general.

A diferencia de los snacks industriales, las nueces aportan un mix equilibrado de fibra, proteínas y grasas beneficiosas que colaboran con la saciedad y la calidad de la dieta. Esta característica las posiciona como una alternativa práctica para comer entre horas sin caer en productos cargados de azúcares o aceites poco saludables.

Su perfil nutricional también las vincula con estudios que destacan su rol antioxidante y su capacidad para proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres. Investigaciones universitarias subrayan que su consumo habitual contribuye a mantener funciones cognitivas y reducir marcadores asociados al envejecimiento.

Batido Yogurth nueces Las nueces brindan nutrientes clave que fortalecen el corazón, la mente y el equilibrio emocional. Freepik Qué le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días Las nueces se destacan por su aporte de compuestos vegetales, vitaminas y minerales que favorecen múltiples procesos del organismo. Gracias a su contenido de omega3, antioxidantes y vitamina E, ayudan a conservar la salud neuronal y a limitar el deterioro cognitivo propio del paso del tiempo. Expertos en nutrición remarcan que estos nutrientes protegen a las neuronas del estrés oxidativo y la inflamación, dos factores clave en el envejecimiento cerebral.

Además, su perfil graso contribuye a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. Incorporar una porción diaria puede incluso reemplazar fuentes de proteína animal con exceso de aceites, mejorando la calidad general de la dieta.

-Frutos secos Una pequeña porción reemplaza ultraprocesados y suma fibra, proteínas y antioxidantes a la dieta. El consumo frecuente también influye en el estado de ánimo. Una dieta rica en frutos secos, incluida dentro de patrones alimentarios como la mediterránea, mostró efectos favorables en cuadros de ansiedad o depresión estacional. Su contenido de omega3 y minerales como el magnesio y el zinc sostiene procesos vinculados a la memoria y la estabilidad emocional.