Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad será citado a declarar en la causa que se investiga un presunto circuito de coimas entre el organismo y la droguería Suizo Argentina.

Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

La Justicia citó a declaración indagatoria a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que se investiga un presunto circuito de coimas entre el organismo y la droguería Suizo Argentina.

el gobierno afirmo que el acuerdo comercial con estados unidos abre nuevas oportunidades para el crecimiento
El fiscal Franco Picardi elevó el pedido al juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, donde expresó en el expediente que "frente al cuadro fáctico construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria en auto respecto de Diego Spagnuolo". Deberá presentarse en Tribunales el próximo miércoles, a las 13.

Además, otras 13 personas también fueron llamadas a declarar por presunto “direccionamiento de contrataciones públicas en la Agencia Nacional de Discapacidad y defraudación al Estado, por usar el sistema integrado de información y administración de prestaciones”.

Se trata de Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Gustavo Rama, Ruth Lozano, Andrés Horacio Araudo, Silvana Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal concluyó que en ANDIS "se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y en consecuencia por las características de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático Siipfis, como herramienta de aparente transparencia". La imputación del titular de la Fiscalía Federal N° 5 es por defraudación, por administración fraudulenta y el direccionamiento de contrataciones públicas.

Spagnuolo junto a Milei, antes del escándalo de corrupción.

Spagnuolo junto a Milei, antes del escándalo de corrupción.

El caso ANDIS, la causa de presunta corrupción que salpica al Gobierno

El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se inició tras la difusión de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo. La causa investiga presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos y otros pagos indebidos a lo largo del tiempo, involucrando a droguerías y a varios funcionarios

En los audios se mencionaban supuestos sobornos vinculados con la compra de medicamentos. El caso generó repercusión política y mediática debido a la cercanía de Spagnuolo con el presidente Javier Milei, y la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez federal Juan Casanello. En esas grabaciones, Spagnuolo aseguró que la droguería Suizo Argentina habría pagado un porcentaje de “retornos” del 8%.

