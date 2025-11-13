El Gobierno afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "abre nuevas oportunidades para el crecimiento" La Oficina del Presidente destacó a través de un comunicado que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales". Por







El gobierno del presidente Javier Milei celebró este jueves el acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó de "histórico", y aseguró que "abre nuevas oportunidades para el crecimiento". A través de un comunicado, la Oficina del Presidente destacó que, a partir de este entendimiento, Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales".

Desde Balcarce 50 indicaron que el acuerdo está orientado a "fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión". Al mismo tiempo, "constituye un profundo reconocimiento al programa económico liderado por el presidente Javier Milei y abre nuevas oportunidades para el crecimiento".

"Como parte de este entendimiento, se ha acordado una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense y trabajar conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral. Asimismo, Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles a productos no disponibles en su territorio", señala el texto.

El comunicado agrega que Argentina, por su parte, "extenderá preferencias arancelarias en ciertos rubros, facilitando la incorporación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para fortalecer la competitividad de la producción nacional y beneficiar a los consumidores, quienes verán ampliada la oferta de bienes en calidad y precio".

Punto por punto, el acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos con Argentina El comunicado de la Casa Blanca también precisa la composición del acuerdo y los principales artículos: