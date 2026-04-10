Nancy Pazos arremetió contra Javier Milei: "Este es un gobierno que mira Excels y no personas"

La conductora realizó la editorial de todos los viernes en su programa: cuestionó las políticas de ajuste del gobierno libertario que afectan el bolsillo de los trabajadores, respondió al tuit del Presidente y aseguró que "no hay más paciencia".

La conductora Nancy Pazos respondió al reciente mensaje del presidente Javier Milei, quien solicitó paciencia a la ciudadanía ante el crítico escenario económico actual. Durante su editorial, la periodista reveló que el mandatario la bloqueó en redes sociales y afirmó que hoy la gente no tiene más paciencia ante un Gobierno "que mira Excels y no personas".

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"Tengo la certeza absoluta de que estoy haciendo realmente bien mi trabajo", sentenció la comunicadora durante su editorial en Inteligencia Artesanal, por C5N, tras mostrar la restricción impuesta por el jefe de Estado en su X. Pazos argumentó que "los gobernantes que tienen razón no necesitan silenciar a nadie", y sumó que no requieren despertarse a la madrugada para redactar mensajes "furiosos" contra su oposición.

La periodista analizó la crisis del transporte público y remarcó que, actualmente, el sistema traslada a más de 1 millón de personas menos por día. "La paciencia tiene un límite , tiene fecha de vencimiento, también como el sachet de leche", advirtió mientras describía la angustia de los trabajadores que esperan en las paradas.

Respecto a la gestión ministerial, Pazos fue categórica al definir al Jefe de Gabinete como un funcionario sin futuro tras el escándalo por su patrimonio. "Adorni está muerto políticamente, es un cadáver y vos lo sabés, Javo", disparó la conductora sobre las polémicas propiedades y viajes que involucran al vocero presidencial.

En su discurso, la periodista subrayó que este es un gobierno que "mira Excels, pero no ve personas", e ignora la realidad de los trabajadores y las clases sociales más castigadas. En ese sentido, la conductora denunció el posible recorte del plan Remediar y calificó como un acto inhumano quitar medicamentos básicos de las salitas sanitarias en los barrios.

"¿A qué tipo de gobierno se le ocurre esto? Porque hay que ser muy hijo de puta para que se te ocurra ir a recortar los remedios de las salitas", cuestionó sin titubear y explicó que el Estado debe garantizar los antibióticos para quienes no pueden acceder a una clínica privada o medicina prepaga.

La comunicadora comparó los niveles de producción industrial actuales con los registros de la pandemia y cuestionó el concepto de progreso del actual oficialismo: "Argentina en junio del 2020 fabricaba más cosas que en febrero de este año", señaló. "En febrero cayó un 8,7% interanual la producción industrial", sentenció la periodista tras repasar los datos de caída libre en el sector manufacturero nacional.

Pazos también se solidarizó con Liliana Franco tras la quita de su acreditación en la Casa Rosada y criticó el uso de excusas sobre supuestas operaciones rusas. "Tu problema es que no sos emperador, sos presidente", recordó la conductora al cerrar su intervención sobre la censura que sufren diversos trabajadores de prensa.

Para finalizar, la periodista le envió un mensaje directo al mandatario sobre el uso de la fuerza en sus medidas económicas. "La motosierra, ¿sabés qué? Un día se va a dar vuelta, te va a cortar a vos, Javo", advirtió Pazos sobre el descontento social generado por las últimas políticas de ajuste.