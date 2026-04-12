Nahuel Gallo corrió una maratón para pedir la liberación de presos políticos en Venezuela Vestido con el uniforme azul celeste de la cárcel de El Rodeo I, y portando un mensaje contundente para denunciar las detenciones arbitrarias en Caracas, el gendarme argentino participó de una carrera de 10 kilómetros en Vicente López. Por + Seguir en







Nahuel Gallo vestido con el tradicional uniforme de la cárcel de El Rodeo 1, volvió a correr.

El gendarme argentino Nahuel Gallo corrió este domingo la maratón Supernova 10K, en Vicente López. Vestido con el tradicional uniforme azul celeste que obligan a llevar a los presos políticos en la cárcel de El Rodeo 1 y otros centros de reclusión en Venezuela, el exprisionero exhibió un contundente mensaje para denunciar las detenciones arbitrarias en ese país.

"Hoy corro con el motivo de que todavía están presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Mi petición es la misma de siempre: yo todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no me voy a quedar tranquilo", expresó Gallo tras haber pasado 448 días secuestrado en Caracas.

El ex detenido aprovechó la carrera de 10 kilómetros para recordar que en Venezuela continúan privadas de libertad más de 500 personas, entre ellas opositores y extranjeros, incluido el abogado argentino Germán Giuliani. Asimismo, destacó que en la cárcel de El Rodeo I, donde estuvo recluido, permanecen aún 23 ciudadanos extranjeros.

"Mi pedido es que se mantenga la lucha por los presos políticos y los extranjeros que siguen injustamente encarcelados. No olvidemos lo que ocurre en Venezuela. La situación no ha cambiado: el jueves hubo represión. Para mí, la pelea por su liberación continúa", expresó Gallo.

Nahuel Gallo en Supernova 10K El gendarme argentino es un atleta con más de una década de experiencia en competencias en Argentina. Uno de sus primeros anhelos al recuperar la libertad fue volver a las pistas para poder correr: "Perder la libertad de manera injusta es algo doloroso, que te acusen de lo que no hiciste no tiene explicación. Volver a mi país, reencontrarme con mi familia y mis seres queridos, eso no tiene precio".

Nahuel Gallo pasó 448 días detenido en el país gobernado por Nicolás Maduro y fue liberado, junto a otros presos políticos, bajo la gestión de Delcy Rodríguez luego de la captura del mandatario venezolano durante un ataque de Estados Unidos. El vuelo que trasladó a Gallo fue contratado por la AFA y pertenece a la empresa Baires Fly. Se trata de un Bombardier Learjet 60, aeronave que ya había sido utilizada por Tapia en otros viajes oficiales. El propio presidente de la AFA planeaba integrar la comitiva, pero el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó su pedido para salir del país y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la prohibición vigente por una investigación judicial en su contra por presunta retención indebida de aportes.