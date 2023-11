Nacho Levy, director de La Garganta Poderosa: "Hay que parar al fascismo como sea"

Nacho Levy afirmó que en esta elección se discute "Milei sí o Milei no".

"Cuanto más abajo pongas la lupa, más importante se vuelve la regulación del Estado. Cuando Milei habla de cortar el gasto social, está diciendo que quienes están peor se queden sin algunas de las pocas cuerdas de las que todavía pueden agarrarse", señaló.

Como ejemplo contó que, gracias a la obra pública, los vecinos y vecinas del barrio Los Pumitas de Rosario llevaron adelante "la conexión eléctrica de 180 familias que, de no haber contado con ese recurso del Estado, hubieran tenido que pagar $860.000 cada una".

Massa Milei debate

"Entonces, cuando hablan de retirar la regulación del Estado, de lo que hablan es de profundizar dinámicas de injusticia social que ya golpearon por demás a sectores que no pueden más. No hay margen para más", remarcó Levy.

Añadió que "la organización comunitaria es lo que precede a las políticas públicas, pero las políticas públicas son las que pueden hacer frente a las problemáticas estructurales y ahí necesitamos tener una respuesta y una presencia del Estado".

En cuanto a los barrios populares, sostuvo que "la supervivencia es la preocupación. Este es el problema de fondo, es la realidad que estamos viviendo. Por favor, más atrás no. Esa realidad no se resuelve hablando con perros ni con gatos, se resuelve hablando con la vecina del barrio, con China y con Brasil", aseguró.

"Más allá del dilema electoralista o la partidocracia, hay que poner un límite con aquellos que tenés muchas diferencias y aquellos con los que tenés todas las diferencias. No estamos discutiendo Massa sí o Massa no; estamos discutiendo Milei sí o Milei no. Hay que parar al fascismo como sea", advirtió.

"A los indecisos, a los que se consideran apartidarios y a todo el campo popular no peronista, en esta hay que votar contra el fascismo y hay que votar a Massa. Esta es la primera vez que todas las asambleas vamos a votar a un mismo candidato. No es el que hubiéramos elegido, pero en esta estamos todos de acuerdo", concluyó.