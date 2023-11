Sergio Massa pidió no relajarse tras el debate: "Todavía esto no está ganado"

Tras el debate del domingo entre Sergio Massa y Javier Milei , el candidato a presidente de Unión por la Patria reunió a los dirigentes que había invitado al evento, varios de ellos que no pertenecen a partidos de la coalición, y, pese al aire triunfalista reinante, les pidió "no relajarse" y "seguir manteniendo la humildad y la serenidad porque todavía esto no está ganado" .

Massa pasará los próximos días con viajes a las provincias antes del acto final, que podría ser en una fábrica, rodeado de trabajadores, tal como sucedió antes de las generales del 22 de octubre.

Massa Milei atriles debate Captura

Entre los invitados del candidato de Unión por la Patria al debate estuvieron dirigentes cordobeses como Natalia de la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez; Juan Manuel Urtubey, de Salta, Graciela Caamaño, Mónica Fein del Partido Socialista y el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza.

No obstante, el grupo convocado por Milei era menos plural y estaba conformado por gente de su espacio. Esto hizo aun más perceptible la ausencia de figuras de Juntos por el Cambio, que habían reiterado su apoyo durante la semana. El libertario justificó el faltazo.

"Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar", aseguró en declaraciones a Radio Continental, en relación a la ausencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la Facultad de Derecho.

Massa debate Télam

Los dichos de Milei entran en conflicto con apreciaciones de figuras de peso de su propio espacio. Consultadas sobre la ausencia de referentes de Juntos por el Cambio, especialmente del PRO, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, expresó: "No sé por qué no vinieron". En la misma línea se manifestó la diputada electa Diana Mondino: "No tengo la menor idea de por qué no vinieron".

Por su parte, Guillermo Francos, asesor del economista libertario y eventual ministro del Interior en caso de llegar al gobierno, subrayó en diálogo con CNN que Juntos por el Cambio "no era parte directa del debate". "Si hubiera habido gente de ellos habrían insistido con que hay una alianza", planteó.