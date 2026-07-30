31 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué es el "grillete fiscal", la versión argentina del "shutdown" que anunció Javier Milei

El Presidente presentó un proyecto de ley que paraliza el Estado y suspende los sueldos de los altos funcionarios ante un desequilibrio en las cuentas públicas.

Por
Milei inspiró su proyecto en el cierre del gobierno federal estadounidense.

Milei inspiró su proyecto en el cierre del gobierno federal estadounidense.

El presidente Javier Milei presentó este jueves, en una cadena nacional desde la Casa Rosada, el proyecto legislativo denominado "grillete fiscal". La iniciativa impone un cierre automático de la administración pública si el Estado registra déficit continuo, con el fin de asegurar el equilibrio de las cuentas.

Javier Milei enojado en el Congreso.
Te puede interesar:

Javier Milei volvió a atacar al Congreso: "Es el gran aliado del gasto publico"

En caso de un saldo negativo sostenido, el Poder Legislativo tendrá un plazo acotado para restablecer los números oficiales. "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown", alertó el mandatario.

Si la medida entra en vigor, el Estado paralizará sus actividades no esenciales, frenará contrataciones e interrumpirá transferencias a las provincias. Además, los funcionarios dejarán de percibir ingresos. "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo", especificó.

Milei justificó el proyecto como un mecanismo para obligar a los legisladores a cuidar el presupuesto y esquivar la quiebra estatal. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente", sentenció el jefe de Estado.

El concepto de cierre estatal tiene su principal antecedente en el gobierno federal estadounidense. En aquel país, el "shutdown" administrativo ocurre ante la falta de consenso legislativo para aprobar los fondos presupuestarios, a diferencia del diseño argentino, cuyo detonador exclusivo es el déficit.

Al igual que en la potencia norteamericana, el plan oficial protege los servicios básicos y de urgencia de la paralización. La medida excluye el pago de jubilaciones, la atención sanitaria, la seguridad, la defensa nacional, el servicio penitenciario y los seguros de desempleo, áreas que mantendrán su labor habitual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei había prometido dinamitar el BCRA, pero ahora busca reformarlo.

De dinamitarlo a intervenirlo: qué decía Milei sobre el Banco Central antes de ser presidente

Javier Milei habló por cadena nacional.

Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para "poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política"

Milei presentó la carta orgánica del BCRA.
play

Milei anunció una modificación en el mercado de Seguros: "Es limitado, burocrático e ineficiente"

Las jubilaciones son uno de los egresos estatales que no se cortarían por déficit.

Cuáles son los sectores exceptuados del "grillete fiscal" que anunció Milei

Javier Milei en cadena nacional. 

Cadena nacional: las principales frases de Javier Milei

El Gobierno anunció que enviará un proyecto de liberalización profunda del mercado de capitales

El Gobierno anunció que enviará un proyecto de "liberalización profunda del mercado de capitales"

Rating Cero

Rosalía y Lola Bahía. 

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su paso por Argentina

Cinzia abandona la casa de Gran Hermano

Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano tras el terrible accidente que sufrió

Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh.
play

La Oreja de Van Gogh confirmó que vuelve a Argentina: cuándo se presentan y dónde

Muriel en el ojo de la tormenta.

Rumores de infidelidad y dudas sobre su edad: la mujer de Licha Martínez quedó en el centro de la polémica

Rosalía dará una serie de shows en Argentina.

Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

El detalle que habría enojado a la cantante de RKT.

Revelaron el detalle de la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta que habría molestado a La Joaqui: "Dormían en..."

últimas noticias

Rosalía y Lola Bahía. 

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su paso por Argentina

Hace 18 minutos
Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se enfoca en el torneo local. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras eliminar por penales a O'Higgins y clasificar a octavos de la Sudamericana

Hace 26 minutos
El arquero de 40 años fue la sensación en la Copa del Mundo.

Vozinha sorprendió como protagonista de la nueva campaña de Spider-Man

Hace 44 minutos
Las imágenes del golpe impactaron a las redes.

Un futbolista chocó su cabeza contra un paredón en pleno partido y terminó en terapia intensiva

Hace 1 hora
Maravilla y el Roña se sacaron chispas.

El duro cruce entre Roña Castro y Maravilla Martínez: de "le pegaría por bocón" a "votan gente que te hace cagar en un balde"

Hace 1 hora