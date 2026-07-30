30 de julio de 2026 Inicio
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De dinamitarlo a intervenirlo: qué decía Javier Milei sobre el Banco Central antes de ser presidente

Uno de los principales ejes de la campaña libertaria de 2023 fue la promesa de cerrar la entidad. Sin embargo, el proyecto de reforma a la carta orgánica que el mandatario presentó este jueves apunta a reforzar su rol para preservar el valor de la moneda.

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La posición de Milei es incluso anterior al inicio de su carrera política. En 2018, durante una aparición en el Canal de la Ciudad, el equipo del programa que conducía Diego Sucalesca —actual presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional— decidió celebrar su cumpleaños con una piñata que representaba al BCRA.

"Vamos a hacer posible el sueño de Milei: él quiere cerrar el Banco Central", explicó Sucalesca. Luego de que le vendaran los ojos y le dieran un palo, el libertario destrozó violentamente la maqueta al grito de "¡Basta de inflación!" mientras la golpeaba una y otra vez, ante las risas de todo el estudio.

La propuesta resurgió con fuerza durante la campaña presidencial de 2023, cuando se convirtió en uno de los ejes de la plataforma electoral de La Libertad Avanza. "Obviamente, la idea es cerrar el Banco Central", sostuvo Milei ante la prensa. Al consultarle qué pasaría con la moneda, añadió: "Evidentemente, cuando cerrás el Banco Central, no existe más el peso".

En noviembre de ese año, después de ganar el balotaje, la cuenta @OPRArgentina (en ese momento "Oficina del Presidente Electo") ratificó en X que el nuevo gobierno planeaba avanzar con el proyecto: "Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable".

Sin embargo, la iniciativa perdió impulso después de Milei asumiera la Presidencia. En mayo de 2024, el líder libertario explicó que, antes de cerrar el BCRA, era necesario "sanear" sus cuentas. Las condiciones incluían eliminar la emisión monetaria y los puts y reducir el déficit cuasifiscal.

"Conforme avance la dolarización endógena, y que empiecen a haber transacciones en dólares libremente, va a haber un momento que va a ser muy grande toda la operatoria en dólares y la operatoria en pesos va a ser muy chiquita. Cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central", explicó en el Coloquio de IDEA de octubre de 2024.

Con el correr de los meses, la idea de cerrar el BCRA fue desapareciendo del discurso oficialista y el Gobierno no volvió a reflotarla. Por el contrario, el proyecto de reforma de la carta orgánica que se presentó este jueves apunta a reforzar su autonomía y enfocarlo en un mandato único: preservar el valor de la moneda.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

  • Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.
  • Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.
  • Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
  • Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.

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