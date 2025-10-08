Murió Gustavo Mola, legislador porteño por la UCR: tenía 60 años Había asumido en 2021 y su mandato regía hasta diciembre. Elaboró casi 60 proyectos y fue coautor en 262, como el rechazo a los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. Por







Gustavo Mola pertenía al espacio Evolución. X (@LegisCABA)

El legislador porteño por la UCR Evolución Gustavo Mola murió a los 60 años y conmocionó al arco político, que le dedicó mensajes para despedirlo. Su mandato regía hasta diciembre, luego de asumir su cargo en 2021.

Mola, quien había asumido su banca en diciembre de 2021, había elaborado 59 proyectos y fue coautor en 262, como el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. También encabezaba la Comisión de Vivienda.

La Legislatura porteña se refirió en X a la muerte del integrante de la UCR Evolución y expuso el acompañamiento hacia sus familiares: "La Legislatura porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola, del bloque UCR Evolución. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos".

Gustavo Mola Gustavo Mola tenía 60 años.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional, Martín Lousteau, marcó en esta línea: "Con enorme dolor despedimos hoy a Gustavo Mola, legislador radical y gran persona que nos dejó muy pronto. Un abrazo a su familia, sus amigos y compañeros de militancia".