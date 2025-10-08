Murió Gustavo Mola, legislador porteño por la UCR: tenía 60 años

El legislador porteño por la UCR Evolución Gustavo Mola murió a los 60 años y conmocionó al arco político, que le dedicó mensajes para despedirlo. Su mandato regía hasta diciembre, luego de asumir su cargo en 2021.
Había asumido en 2021 y su mandato regía hasta diciembre. Elaboró casi 60 proyectos y fue coautor en 262, como el rechazo a los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.
Mola, quien había asumido su banca en diciembre de 2021, había elaborado 59 proyectos y fue coautor en 262, como el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. También encabezaba la Comisión de Vivienda.
La Legislatura porteña se refirió en X a la muerte del integrante de la UCR Evolución y expuso el acompañamiento hacia sus familiares: "La Legislatura porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola, del bloque UCR Evolución. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos".
En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional, Martín Lousteau, marcó en esta línea: "Con enorme dolor despedimos hoy a Gustavo Mola, legislador radical y gran persona que nos dejó muy pronto. Un abrazo a su familia, sus amigos y compañeros de militancia".
"Con inmensa angustia y dolor acompaño a los familiares de mi amigo Gustavo Mola, militante incansable, legislador y un referente indiscutible en las calles de su barrio. Siempre dispuesto a brindarse por los demás. Para todos los que lo conocimos y para la UCR la pérdida es irreparable", señaló por su parte el presidente del radicalismo en la Ciudad y procurador porteño, Martín Ocampo.