Movimientos sociales realizarán un "Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria"

En ese sentido, desde la organización se expresaron por medio de un comunicando enfatizando que "Si a ellos no les importa el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos, a nosotros y nosotras sí. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas".

La acción se enmarca en el plan de lucha que iniciaron los movimientos sociales la semana pasada a modo de protesta por "el desabastecimiento de los comedores comunitarios y la falta de respuesta del Gobierno" que significó 500 cortes de ruta en todo el país. En este sentido, Gramajo anticipó que el "jueves o viernes" habrá también una movilización al Ministerio de Economía.

Desde el Gobierno respondieron que la ayuda exigida por las organizaciones "irá directo a los comedores", catalogando a los reclamos como "una extorsión", lo que tensa aún más la relación entre las partes. El vínculo entre la ministra de Capital Humano y las organizaciones de base aparenta no tener retorno tras las declaraciones públicas de Pettovello y la reciente eliminación del programa Progresar.