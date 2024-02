Ignacio Torres: "El Presidente nos trata con desprecio, cree que somos una provincia de cabotaje"

En su discurso, Torres volvió a denunciar que el ajuste del Milei responde a motivos políticos y aseguró que va a defender los intereses de la provincia "hasta la última consecuencias".

"Nunca hubiese imaginado las consecuencias que iba a tener esto y lo volvería a hacer las veces que sea necesario y volvería a someterme a las mismas consecuencias de agravios, de denuncias penales, porque tengo la tranquilidad de que se que estamos peleando por algo justo", indicó.

"No me van a sacar de eje. Estamos peleando por lo que nos corresponde. No estamos mendigando nada al Gobierno nacional", agregó el gobernador.

Luego hizo referencia a la deuda que tiene la provincia con el Estado que fue usada por el Gobierno de Milei como pretexto para recortar los fondos de coparticipación e aseguró que Chubut tiene voluntad de pago pero Nación no quiere cobrar porque utiliza al Banco Central y al ministerio de Economía como "juego de pinzas para disciplinar a las provincias".

"Ellos quisieron matar a una provincia chica. Este embate nos juntó a todos espalda con espalda. Nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta la última consecuencia", manifestó.

"Yo no me quiero pelear con nadie. Yo quiero dialogar, quiero acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima y más cuando quieran mentir, difamar", puntualizó el gobernador.

Torres repudió los agravios e insultos de Milei

En otro pasaje de su discurso, Torres repudió los insultos y agravios que realizó Javier Milei contra su persona a través de las redes sociales. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a las nuevas generaciones? ¿El ejemplo es la burla, el odio, el insulto? Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia entendiendo que hay que respetar al otro, piense igual o no", expresó el gobernador.

"A mi no me van a escuchar nunca jamás insultar al presidente de la nación porque respeto a las personas. Respeto a los que piensan como yo y a los que me critican", puntualizó.

Torres sostuvo que Argentina "nunca va a salir adelante" con la lógica de "subir al ring a enemigos imaginarios" y fomentando la violencia, el odio y el desprecio mientras se dejan de lado problemas reales como la pobreza, el empleo no registrado, y la licuación de los haberes de los jubilados.

"Tenemos un presidente que nos trata con desprecio diciendo que las provincias son de cabotaje. Somos una provincia chica pero nos sabemos defender. Nosotros vamos a seguir dando la pelea garantizando el bienestar de la provincia", aseguró.

Luego reveló que un funcionario del gobierno lo llamó para decirle que la solución al conflicto era "callarse un tiempo" para que "el presidente se olvide y se pelee con otro". "¿Qué locura es esta?", preguntó.

Qué dice el proyecto que votó la legislatura de Chubut en respaldo a Torres

La Legislatura unicameral de Chubut votó este lunes un proyecto de resolución en apoyo al gobernador Ignacio Torres en la disputa que mantiene con el gobierno nacional por el descuento de fondos coparticipables. La resolución que se votó este lunes contiene dos artículos: