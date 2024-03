Motosierra en el Estado: área por área, los despedidos de la gestión de Javier Milei

Érica Rivas, sobre el apoyo de Francella a Milei: "No me sorprende"

Ante esa situación, desde ATE anunciaron un paro nacional para el próximo miércoles con "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir a los despidos.

Despidos área por área: relevamiento de ATE

Despidos confirmados

ANSES: 1200. Vialidad Nacional: 200. Subsecretaria de la Mujer: 150. CNV: 8. INAP: 10. Medio Ambiente: 45. Pensiones: 100- Secretaria de Trabajo: 100. SENAF: 160. Producción: 360. Ministerio de Hacienda: 100. Agricultura: 30 Agricultura familiar: 900 INIDEP: 25 INASE: 22 DIPROSE: 20 Secretaria de Cultura: 170 ENACOM: 16 IOSFA: 79 Inaes: 30 Malbran: 101 Vías Navegables: 2 Presidencia de la Nación: 20 Ministerio de Capital Humano: 758 AGP: 97 INCAA: 170 ANDIS: 140 Casa de la Moneda: 5 Secretaria de DDHH: 14

Total: 5032

Cesantías en curso

ACUMAR: 300 (No confirmados) CNRT: 42 CONAE: 45 Biblioteca Nacional: 120 Agricultura: 350 Ministerio de Capital Humano: 1000 ANDIS: 150

Total: 2007

Ante los despidos, ATE realizará un paro con "ingresos masivos y simultáneos" a Ministerios

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público.

"Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió este jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

En su mensaje dirigido al jefe de Estado, Aguiar agregó: "Frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión".

"Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar", finalizó el sindicalista.