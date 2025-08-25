Tensión en Junín antes del acto de Javier Milei: insultos y piedrazos contra la comitiva presidencial El diputado José Luis Espert arribó al teatro donde se realizará el encuentro con gestos provocadores y los manifestantes comenzaron a insultarlo y arrojar piedras. Por







Tensión en Junín antes del acto de Javier Milei: insultos y piedrazos contra la comitiva presidencial.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente Javier Milei encabezará un acto de campaña en Junín de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre y, mientras se espera su arribo, se desató un momento de tensión en la ciudad bonaerense.

En inmediaciones del Teatro San Carlos de Junín, ciudad clave de la cuarta sección electoral, se convocaron cientos de manifestantes contra las medidas del Gobierno que protagonizaron un fuerte cruce con el diputado libertario José Luis Espert, uno de los que busca renovar su banca.

Al arribar al lugar, Espert se intentó acercar unos metros a la valla que impide el paso de los ciudadanos hacia el teatro y comenzó a hacer gestos provocadores y a burlarse de quienes expresaron su descontento con el Gobierno. "Viva la libertad" gritó mientras levantaba el puño con firmeza.

Teatro San Carlos Junín Inmediatamente, cientos de trabajadores presentes comenzaron a gritarle, insultarlo e incluso, a través de un video que circuló en las redes sociales, se pudo observar que le arrojaron una piedra, aunque no llegaron a golpearlo.

La situación reflejó el rechazo de la visita presidencial a dicha localidad, la cual es gobernada por Pablo Petrecca, un intendente del PRO que rechazó formar parte del frente electoral en el que el partido amarillo se sometió a La Libertad Avanza.

