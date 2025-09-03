Axel Kicillof, sobre el cierre de campaña de La Libertad Avanza: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó este miércoles por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, y aseguró hacer "responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia". Lo expresó en un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales, donde apuntó por las malas condiciones del predio donde hablará el Presidente y los distintos referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos", expuso.
En relación al evento, el economista advirtió: "Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse".
"Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este Presidente!", completó Kicillof. A su vez, la máxima autoridad bonaerense pidió a los vecinos que no se acerquen al acto para "no caer en trampas y juegos perversos". "Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo", sentenció.
"Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas", remarcó Kicillof, previo a recordar los incidentes ocurridos en la fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, que duró solo cinco minutos y la seguridad tuvo que retirar a la comitiva debido al repudio de los vecinos que arrojaron elementos sobre la figura del jefe de Estado.
"De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", describió Kicillof en su cuenta de X. Además, para el gobernador, "el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo".
"En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el Presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones", sumó en relación a los audios del escándalo atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, que derivaron en una denuncia a los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico, por haberlos difundidos.
Uno por uno, los riesgos del acto de Javier Milei en Moreno
- Es el potrero de un "club barrial", sin infraestructura para recibir al Presidente y a 10.000 personas
- Alambrado precario, calles de barro y zona con potencial de anegamiento. No pueden circular vehículos blindados
- Poca iluminación en el club y las calles de acceso
- Las calles están rodeadas de escombros que pueden ser arrojados
- No hay vía de escape para garantizar evacuación adecuada del Presidente y su comitiva
- No hay lugar para estacionar los vehículos oficiales ni los 100 micros de militantes que se esperan
- No hay dos ingresos, por lo cual autoridades y público ingresarían por el mismo lugar
- El acceso único dificulta el control de personas ajenas al evento