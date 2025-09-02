Alertan por los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Javier Milei en Moreno

En medio del malestar por el ajuste y los escándalos de corrupción en el Gobierno, La Libertad Avanza eligió hacer el evento en uno de los distritos más castigados por la motosierra, que es gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández. Será este miércoles a las 17 en la sede del Club Villa Ángela.

En la recta final camino a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, el presidente Javier Milei será el protagonista del acto de cierre de campaña que tendrá lugar este miércoles a las 17 en el municipio de Moreno , uno de los distritos más castigados por la motosierra, que es gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández .

Advierten que en el gobierno de Milei se perdieron más de 130.000 puestos en la industria

La visita de Milei a Moreno se dará en medio de un creciente malhumor social por el ajuste y los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, y a una semana de los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora , cuando el Presidente y su comitiva fueron insultados y atacados a piedrazos por un grupo de vecinos mientras se movilizaban en una caravana, una actividad que duró apenas cinco minutos.

En aquella oportunidad, que jefe de Estado, su hermana Karina Milei , el candidato a diputado nacional José Luis Espert y el armador bonaerense Sebastián Pareja tuvieron que ser evacuados y huir del lugar.

En el acto de este miércoles, Milei estará a cargo de las palabras finales del evento, que se celebrará en la sede del Club Villa Ángela , ubicado en una de las zonas más populares del municipio.

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera nuclear a más de 10.000 asistentes en la actividad que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del Gabinete. También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas en su nombre que confesó el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo .

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria. Lo hará para darle fuerza a su candidato en la sección, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con la intención de contrarrestar la diferencia que registra el peronismo en la Tercera.

Para este miércoles está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios registrados durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora.

El gobierno de Kicillof advirtió sobre la seguridad de Javier Milei en el acto en Moreno

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó sobre las condiciones de seguridad para el acto que La Libertad Avanza tiene previsto realizar este miércoles en Moreno, en el que hablará el presidente Milei, y advirtió: "Yo no puedo garantizar que no haya agresiones".

En diálogo con Julián Guarino en El Diario, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof consideró que "hay muchas deficiencias en la seguridad del Presidente" y que "la Casa Militar está planificando mal los operativos", en referencia a los incidentes ocurridos hace una semana en Lomas de Zamora.

Al opinar sobre el evento que se hará en el Club Villa Ángela de Moreno, Alonso apuntó: "Eligieron hacer el acto de noche en un potrero de un club barrial".

"No es un potrero un lugar donde se pueda albergar una reunión de 10.000 personas. Un lugar con calles de tierra, que tiene un mejorado consolidado con escombros, hay piedras por todos lados, está lleno de casas en construcción con bolsones de cascote en la puerta. No hay una salida de escape. Si hay un incidente, una agresión, no hay una vía de escape alternativa. La iluminación es deficitaria. No hay un cerco perimetral", enumeró Alonso.

El ministro de Seguridad bonaerense explicó además que en la zona "hay un clima social que está enrarecido" porque "el puntero de La Libertad Avanza estuvo repartiendo bolsones de comida a gente de ese club y a otros vecinos del barrio no les dieron nada".

"Hay mucha bronca con eso. Yo no puedo garantizar que no haya agresiones de algunos vecinos, que no necesariamente son militantes políticos o responden a una fuerza política. Son vecinos que están enojados. La situación es grave", concluyó Alonso.

La intendenta de Moreno advirtió que "la gente está angustiada y enojada"

Mariel Fernández advirtió que en Moreno "jamás hubo problemas cuando fueron candidatos de la oposición", aunque advirtió que ahora "lo que cambió es la situación del país" y que "el clima es distinto porque hay malestar por la situación económica". En ese sentido, consideró que "el Ministerio de Seguridad tiene que cuidar del Presidente".

La intendenta de Moreno no ocultó su molestia por "tener que hacer cosas especiales por el Presidente" y advirtió que "la gente está angustiada, enojada".

"Me molesta tener que hacer cosas especiales por el Presidente, porque quiero seguir cuidando a la población de Moreno. Teniendo en cuenta además que no nos mandaron más el subsidio de seguridad que los municipios recibimos. Nos arreglamos con lo que nos manda la provincia", explicó Fernández.

"La gente está angustiada, enojada. Nos duele mucho ver que terminamos reprimiendo a personas con discapacidad, que los jubilados viven situaciones humillantes, y que la voz de la política parece cada vez más lejos de las necesidades reales", sostuvo la jefa comunal de Moreno.

Por último, consideró que Milei no puede colocarse en el rol de víctima: "Es el Presidente de la Nación. Tiene que asumir el desgaste y el rechazo. El enojo social es real y no se resuelve ocultándolo".

NOTICIA EN DESARROLLO.