Exigen la renuncia de Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por su vínculo con Machado

El legislador de La Libertad Avanza reconoció su relación con el empresario, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, fraude y lavado de dinero.

José Luis Espert preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde 2024.

El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, pidió la remoción del legislador de La Libertad Avanza José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo luego de que el libertario reconociera haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fred Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", escribió en su cuenta de X.

“En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Es otra vez la campaña sucia del kirchnerismo que no quiere debatir las cosas que hay que hacer ni la miseria que ha hecho en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Espert en TN.

El diputado agregó que la “campaña sucia” viene desde que inició su pelea por la diputación en 2021: “No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Paso en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto”.

La denuncia judicial será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico

Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos colocó bajo la lupa al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según esos documentos, el 1° de febrero de 2020 recibió un giro de u$s200.000 proveniente de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

La denuncia judicial que reúne estos elementos será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Juan Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.

Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, cuando fue acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de cárcel en Texas. La investigación reveló que la organización lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas contables incautadas por el IRS.

