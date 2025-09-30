Piden la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados por sus vínculos con el narcotráfico

El proyecto de resolución cuenta con la firma de 37 legisladores de Unión por la Patria y del bloque de ex libertarios Coherencia. Argumentan “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento”.

Los legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Coherencia (ex La Libertad Avanza) pidieron este martes la expulsión de la Cámara de Diputados de José Luis Espert , luego de que la justicia de los Estados Unidos compruebe sus vínculos con el narcotráfico y el empresario Antonio Fred Machado .

Exigen la renuncia de Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por su vínculo con Machado

El proyecto de resolución, que cuenta con la firma de 37 legisladores, argumenta “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento” en base al artículo 66 de la Constitución Nacional. Entre los firmantes se encuentran Lorena Pokoik, Martín Soria, Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Santiago Cafiero, y Daniel Gollán, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Gerardo González, Carlos D'Alessandro y otros.

El mismo se suma a la petición realizada el lunes por el titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez , quien pidió por la remoción del legislador de La Libertad Avanza de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda .

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión ", publicó en su cuenta de X.

En este marco, el presidente Javier Milei brindó este martes una entrevista en A24, donde defendió a Espert, aseguró que la causa se trata de una "operación" y "chimentos de peluquería". Además, habló sobre los audios de Diego Spagnuolo, reconoció una desaceleración de la economía y anticipó cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas nacionales.

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico

Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos colocó bajo la lupa al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según esos documentos, el 1° de febrero de 2020 recibió un giro de u$s200.000 proveniente de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

La denuncia judicial que reúne estos elementos será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Juan Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.

Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, cuando fue acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de cárcel en Texas. La investigación reveló que la organización lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas contables incautadas por el IRS.