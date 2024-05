Milei redobla sus críticas contra Sánchez por el rumor de que le impediría regresar a España

Aunque España no hizo ningún tipo de anuncio oficial respecto a este viaje, Milei compartió una nota del medio español liberal Vózpopuli según la cual "fuentes gubernamentales aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sopesa prohibir la segunda visita a Madrid del presidente de Argentina".

"Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre", retrucó Milei. "Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona", sostuvo.

Tuit Milei sobre Premio Juan de Mariana 21-05-24 X @JMilei

Consultado sobre otras posibles decisiones que podría tomar el Gobierno español además de retirar a su embajadora, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló que "hay una gama de medidas que podemos adoptar", pero no adelantó ninguna. "Nosotros no anunciamos medidas, tomamos medidas. No nos gusta amenazar", subrayó.

Javier Milei volvió a embestir contra Pedro Sánchez y le recomendó a su esposa "un buen abogado"

El presidente Javier Milei advirtió que el mandatario español Pedro Sánchez puede convertirse en el "hazmerreír" del mundo porque "lo que está haciendo a nivel internacional es un papelón", lo llamó "delirante" y volvió a sembrar sospechas sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, a quien le sugirió "un buen abogado" porque "tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias".

"Lo que está ocurriendo es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante, por un problema personal, se sintió aludido por una frase que no contenía nombres y hace una escalada diplomática sin sentido. ¿Acaso él se cree que es el Estado? Su mujer está involucrada en casos de corrupción, pero ni él ni su mujer son España", afirmó.

En diálogo con LN+, aseguró también que el presidente español "tiene complejo de inferioridad frente a mi persona, por eso el psicólogo que recomendó Alberto Fernández que se lo recomiende a él para que madure, y que le recomiende un buen abogado para Begoña, porque tiene un montón de causas en la que está sospechada de tráfico de influencias".