Para Mondino, la crisis diplomática con España es un tema "personal" entre Milei y Sánchez

En la misma línea que el Presidente, la canciller argentina aseguró que se trata de "una anécdota" que "no debe afectar" la relación entre ambos países. "No es un agravio a España y ni siquiera a una persona", sostuvo.

"Esto es una anécdota que tenemos con España. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad", sostuvo la funcionaria al participar del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"Este es un tema estrictamente interno, político. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, no debería ser algo que afecte los próximos 20 o 30 años", consideró. Remarcó que España "tiene realmente una importancia monumental" para Argentina y "las inversiones se manejan de otra manera porque son de larguísimo plazo".

"Realmente me sorprendió porque era un comentario muy lateral en donde no se nombró a nadie en particular. Hay una sola frase que no merece nada, no es un agravio a España y no es ni siquiera un agravio a una persona en España, es un comentario. Cada uno interpreta como quiere", concluyó.

Diana Mondino en IAEF 21-05-24 Mondino participó del congreso del IAEF. X @IAEF_oficial

La canciller también defendió la relación comercial con China y, tras la polémica por sus dichos sobre la Estación Espacial de Neuquén, aseguró que nunca tuvo "un comentario duro" contra los ciudadanos de ese país. "Es nuestro segundo socio comercial y tiene una importancia que no podemos subestimar", afirmó.

En cuanto al swap, confió en que pueda renovarse y sostuvo que la Argentina "tiene que cumplir siempre con todos sus compromisos financieros". Por último se refirió al Mercosur y consideró que "le tenemos que dar una lustradita". "Hay muchos temas en los que hay que avanzar rápidamente para hacer la vida más fácil", expresó.

España retira definitivamente a su embajadora en Argentina

España confirmó que retirará de forma definitiva a su embajadora en Argentina tras las actitudes del presidente Javier Milei. Así lo informó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, quien ratificó la decisión de llamar a consultas a María Jesús Alonso Jiménez.

Albares habló en conferencia de prensa, donde señaló que, mientras el Presidente no se retracte de sus dichos y pida disculpas por su exabrupto contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, Argentina "continuará sin embajadora".

También destacó que "las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún 'show'".