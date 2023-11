Milei: "La eliminación del Banco Central y la dolarización no se negocian"

El candidato presidencial por la La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó sus dos principales propuestas económicas en un breve diálogo que mantuvo con Lautaro Maislin en la puerta del Congreso. "La eliminación del Banco Central y la dolarización no se negocian" , dijo al tiempo que aseguró que el expresidente Mauricio Macri "fue el intermediario para reconciliarse con (Patricia) Bullrich".

Javier Milei ratificó que no se baja y se presentará en el balotaje contra Sergio Massa

"La eliminación del Banco Central es parte fundacional de nuestra visión"



"Tenemos diferencias (con Bullrich y Macri)"



"No estamos de acuerdo con la eliminación del BCRA"



En diálogo con C5N, el candidato de La Libertad Avanza aclaró que Macri ocupó un rol importante "acercar las partes" con Bullrich y que no le dio consejos sobre cómo llevar la campaña de cara al balotaje del 19 de octubre próximo. "La realidad era que los dos teníamos ganas de arreglarnos así que fue algo súper ameno", señaló sobre la reunión que mantuvieron junto a exmandatario y la líder del PRO en medio de la crisis de Juntos por el Cambio.

En cuanto a la eliminación del Banco Central, el candidato de la Libertad Avanza aseguró que "es una política de Estado, parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista". Milei se refirió a sus propuestas económicas en medio de los cuestionamientos de varios seguidores por su "cambio de discurso" tras recibir el apoyo de los líderes del PRO.

Tras la opinión de la diputada electa de La Libertad Avanza Diana Mondino, quién propuso que los vecinos financien sus obras de infraestructura en reemplazo del Estado, el candidato a presidente explicó que en cuánto a las obras públicas utilizará un "sistema de iniciativa privada a la chilena", al que lo calificó como "infinitamente mejor" . Y añadió: "Acá lo único que hacen es favorecer a los políticos ladrones".

En tanto, ante la consulta de Lautaro Maislin por la libre venta de órganos, otra de las propuestas que él mismo sostuvo en varias entrevistas y Mondino volvió a poner en agenda, Milei afirmó que esa iniciativa " no está ni siquiera en nuestra propuesta de campaña".

Macri justificó su alianza con Milei: "No gobernó, no robó y no mintió"

El exmandatario Mauricio Macri reiteró su apoyo a Javier Milei, en la previa al balotaje que afrontará el candidato presidencial por La Libertad Avanza contra el de Unión por la Patria, Sergio Massa, el 19 de noviembre.

En un foro convocado por la consultora Abeceb, en el que compartió escenario con el expresidente español Mariano Rajoy, Macri justificó su alianza con Milei, de cara a la segunda vuelta: "Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió".

En tanto, analizó la segunda vuelta. "Llegamos a este momento del balotaje, donde uno ya no elige, sino que vota en contra del que no quiere que sea el presidente", describió.

También cuestionó a Massa e hizo alusión a un encuentro con él: "Del otro lado tenemos una persona que tiene una larga trayectoria: fue menemista, duhaldista, kirchnerista. En 2013 me vino a ver para decirme que iba a terminar con el kirchnerismo. Luego se terminó aliando para volver al poder, luego de que había prometido que nunca más iba a estar con ellos".

En tal sentido, apuntó hacia el Índice de Precios al Consumidor y otras estadísticas económicas, ya que marcó que "en una semana y media tiene más inflación que el 90% de los países del mundo tiene en un año. Fabricó nuevos pobres, bajó el salario real desde 2019 a la mitad y el nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado en el abastecimiento de combustible".