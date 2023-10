Milei ratificó que llevará a cabo la dolarización y le puso fecha

En la misma línea, Milei expuso los pasos a seguir para dolarizar la economía argentina. En primer lugar, aclaró que "hay que separar los pasivos monetarios del Central en dos: por un lado las Leliqs, que es más rápido en término de tiempo y en tres meses lo podés liquidar para abrir el cepo. Luego, lo que demanda más tiempo es la conversión de la base monetaria".

Durante su respuesta, el postulante de LLA advirtió uno de los inconvenientes que encuentra para su intención de dolarizar: "Hoy el billete más grande de la Argentina no compra dos dólares. ¿Cuál es el problema? Que el circulante que usamos es de muy baja denominación".

Los casos de Ecuador y El Salvador: el tiempo que demanda la dolarización

Javier Milei brindó los ejemplos de Ecuador y El Salvador, que dolarizaron su economía a principios de este siglo: en 2000 y 2001, respectivamente. Por ello, se enfocó en el tiempo que demanda convertir a la moneda estadounidense como la de curso legal: "En el caso de Ecuador, que tenía una macroeconomía muy parecida a la nuestra al momento de dolarizar, lo quiso hacer en tres meses y no lo pudo resolver operativamente porque no tenía los billetes físicos para poder hacerlo. Lo intentó hacer a los seis meses y no pudo, recién pudo a los nueve meses".

"En el caso de El Salvador, que tenía una situación macroeconómica distinta, no tan apremiante, dejaron la opción en las personas y tardó 24 meses. Nosotros proponemos una opción como El Salvador, pero que cuando dos tercios de la base monetaria se convierten, automáticamente hacés la liquidación total. Va a depender de lo que decida la gente en cuanto a cómo ir cambiando los billetes", describió el candidato libertario.

"Dado la situación de Argentina, con el contexto macroeconómico y la similitudes con el caso de Ecuador, es más probable que se parezca a Ecuador que a El Salvador. Quien va a determinar el tiempo son los individuos. En principio creo que vamos a estar más cerca de los nueve meses que de los 24", puntualizó el candidato.