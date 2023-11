Javier Milei sorprendió en redes con un fuerte cambio de discurso de cara al balotaje

Nada de motosierra: habló de una “campaña del miedo” y "humo" por parte del candidato de Unión por la Patria y reivindicó la educación “pero sin los Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos y la salud pública, “pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera”.

Lejos de mostrar al Milei vestido elegante, el libertario vestía un equipo de gimnasia y esgrimía un tono pasivo mientras leía.

Luego se dedicó a hablar de los planes sociales, los cuales aseguró que se mantendrán “hasta que se transformen en puestos de trabajo, pero sin Grabóis robando en el medio".

"Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo, y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo!", cerró.

Macri justificó su alianza con Milei: "No gobernó, no robó y no mintió"

El exmandatario Mauricio Macri reiteró su apoyo a Javier Milei, en la previa al balotaje que afrontará el candidato presidencial por La Libertad Avanza contra el de Unión por la Patria, Sergio Massa, el 19 de noviembre.

En un foro convocado por la consultora Abeceb, en el que compartió escenario con el expresidente español Mariano Rajoy, Macri justificó su alianza con Milei, de cara a la segunda vuelta: "Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió".

En tanto, analizó la segunda vuelta. "Llegamos a este momento del balotaje, donde uno ya no elige, sino que vota en contra del que no quiere que sea el presidente", describió.

También cuestionó a Massa e hizo alusión a un encuentro con él: "Del otro lado tenemos una persona que tiene una larga trayectoria: fue menemista, duhaldista, kirchnerista. En 2013 me vino a ver para decirme que iba a terminar con el kirchnerismo. Luego se terminó aliando para volver al poder, luego de que había prometido que nunca más iba a estar con ellos".

En tal sentido, apuntó hacia el Índice de Precios al Consumidor y otras estadísticas económicas, ya que marcó que "en una semana y media tiene más inflación que el 90% de los países del mundo tiene en un año. Fabricó nuevos pobres, bajó el salario real desde 2019 a la mitad y el nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado en el abastecimiento de combustible".

Además, apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda al marcar que tiene "una manera de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa. Logró voltear a Guzmán y se quedó con el pleno poder de Argentina".

Macri, a su vez, pidió no escuchar "la campaña del miedo" al decir que "ellos siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, pero lo que todos soñamos es con terminar con los privilegios de unos pocos". "Miedo tenemos que tener de seguir así. El cambio es aquí y ahora, y como decía Bullrich, tiene que ser para siempre", advirtió.

Un proyecto que le pone freno a la motosierra de Milei obtuvo dictamen en el Senado

Un proyecto de ley que busca declarar como actividad esencial el desarrollo de la ciencia y la tecnología y prohíbe la privatización, el cierre o la cancelación de programas de institutos como el Conicet y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvo este miércoles dictamen por unanimidad en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores.

Entre los organismos e instituciones que serán alcanzadas por la ley figuran, además, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Geológico Minero (Segemar).

También figuran la Administración Nacional de Laboratorios (Anlis), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (Citedef), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Área de Investigación y Desarrollo de las Universidades Nacionales y todo aquellos organismos e instituciones que se creen para los mismos fines.

El proyecto "garantiza la continuidad del funcionamiento de los organismos e instituciones mencionados" que "no podrán ser sujetos de privatización, tercerización de actividades, ni cancelación de programas".

Finalmente, también se advierte que "no podrá reducirse el porcentaje de financiamiento presupuestario destinado al sostenimiento de los organismos/instituciones" enumerados.