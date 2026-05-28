28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ritual para la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo de 2026: cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida

El plenilunio marca un cierre emocional ideal para soltar creencias limitantes, liberar tensiones y conectar con nuevos deseos personales. Cuál es el rito recomendado para aprovechar la energía de esta lunación.

Por
¿Cómo cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida con la Luna llena en Sagitario?

¿Cómo cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida con la Luna llena en Sagitario?

  • La Luna Llena en Sagitario ocurrirá el 31 de mayo de 2026
  • Esta lunación invita a cerrar ciclos y liberar emociones acumuladas
  • Sagitario potencia la búsqueda de sentido, libertad y expansión personal
  • El ritual recomendado combina escritura, introspección y liberación simbólica
  • La Luna Llena marca un momento ideal para agradecer aprendizajes recientes

Ritual para la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo de 2026: la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo llega como un cierre emocional intenso, liberador y profundamente revelador. ¿cómo cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo

El signo de la flecha es el de la expansión, la búsqueda de sentido, los viajes internos y la necesidad de encontrar una verdad propia. Por eso, esta lunación invita a dejar atrás creencias limitantes, mandatos o historias que ya no representan la versión de vos que está naciendo.

Más que una Luna para controlar, es un movimiento astral para confiar. Para mirar el camino recorrido durante los últimos meses y preguntarte qué cosas ya no te hacen sentir libre y sin pesos.

Ritual para la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo de 2026

Podés comenzar buscando un espacio tranquilo, idealmente cerca de una ventana, un balcón o al aire libre. Encendé una vela blanca o violeta y poné música suave que te ayude a conectar con tu mundo interno. Sagitario necesita amplitud, así que este ritual funciona mejor si sentís que podés respirar profundo y moverte libremente.

Astros

Luego, escribí en una hoja todas aquellas situaciones, pensamientos, vínculos o emociones que sentís que ya cumplieron un ciclo en tu vida. No hace falta que sean grandes cosas. A veces una Luna Llena también pide soltar exigencias, culpas, miedos o versiones viejas de uno mismo.

Preguntas que pueden ayudarte durante este ritual:

  • ¿Qué verdad emocional ya no puedo seguir ignorando?
  • ¿Qué necesito dejar atrás para sentirme más libre?
  • ¿Qué parte de mí quiere expandirse?
  • ¿Qué creencias heredadas ya no tienen sentido para mi presente?

Después de escribir, leé todo en voz alta. Sagitario trabaja mucho con la expresión y con darle sentido a través de las palabras. Permitite sentir lo que aparezca sin juzgarlo.

Finalmente, rompé o quemá el papel de manera segura como símbolo de cierre y liberación. Mientras lo hacés, podés repetir una frase simple como: “Confío en los nuevos caminos que se abren para mí.”, “Me libero de lo que limita mi crecimiento.”

Al ser una Luna Llena que cierra el mes, también es un momento muy poderoso para agradecer. Incluso las experiencias más difíciles pueden haber traído aprendizajes importantes sobre quién sos hoy.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 27 de mayo

Horóscopo de hoy para todos los signos, según el Niño Prodigio.

Horóscopo de hoy para todos los signos, según el Niño Prodigio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 26 de mayo

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 24 de mayo

¿Cómo impacta la Luna Llena en Sagitario a todos los signos?

Cómo impacta la Luna Llena en Sagitario a todos los signos: la energía expansiva que llega el 31 de mayo

Rating Cero

Jon Bernthal y su transformación fisica para interpretar a The Punisher.

Entrenamiento para The Punisher: como fue la impresionante transformación de Jon Bernthal

¿Bronca en Es mi sueño?

Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

Barbano contó por qué no se lo dedicó a Calabró.

Rolando Barbano reveló por qué no le dedicó el Martín Fierro a Marina Calabró

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

últimas noticias

play

Cierran farmacias del Dr. Ahorro en todo el país: empleados reclaman pagos de salarios y vacaciones

Hace 5 minutos
Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2026 si trabajé menos de seis meses

Hace 10 minutos
Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Hace 17 minutos
El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Hace 22 minutos
Este pueblito cerca de Mar del Plata es ideal para visitar el próximo fin de semana largo. 

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Hace 23 minutos