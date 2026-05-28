Ritual para la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo de 2026: cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida

El plenilunio marca un cierre emocional ideal para soltar creencias limitantes, liberar tensiones y conectar con nuevos deseos personales. Cuál es el rito recomendado para aprovechar la energía de esta lunación.

¿Cómo cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida con la Luna llena en Sagitario?

Ritual para la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo de 2026 : la Luna Llena en Sagitario del 31 de mayo llega como un cierre emocional intenso, liberador y profundamente revelador. ¿cómo cerrar el mes soltando lo que ya no expande tu vida

El signo de la flecha es el de la expansión, la búsqueda de sentido, los viajes internos y la necesidad de encontrar una verdad propia. Por eso, esta lunación invita a dejar atrás creencias limitantes, mandatos o historias que ya no representan la versión de vos que está naciendo.

Más que una Luna para controlar, es un movimiento astral para confiar. Para mirar el camino recorrido durante los últimos meses y preguntarte qué cosas ya no te hacen sentir libre y sin pesos.

Podés comenzar buscando un espacio tranquilo, idealmente cerca de una ventana, un balcón o al aire libre. Encendé una vela blanca o violeta y poné música suave que te ayude a conectar con tu mundo interno. Sagitario necesita amplitud, así que este ritual funciona mejor si sentís que podés respirar profundo y moverte libremente.

Luego, escribí en una hoja todas aquellas situaciones, pensamientos, vínculos o emociones que sentís que ya cumplieron un ciclo en tu vida. No hace falta que sean grandes cosas. A veces una Luna Llena también pide soltar exigencias, culpas, miedos o versiones viejas de uno mismo.

Preguntas que pueden ayudarte durante este ritual:

¿Qué verdad emocional ya no puedo seguir ignorando?

¿Qué necesito dejar atrás para sentirme más libre?

¿Qué parte de mí quiere expandirse?

¿Qué creencias heredadas ya no tienen sentido para mi presente?

Después de escribir, leé todo en voz alta. Sagitario trabaja mucho con la expresión y con darle sentido a través de las palabras. Permitite sentir lo que aparezca sin juzgarlo.

Finalmente, rompé o quemá el papel de manera segura como símbolo de cierre y liberación. Mientras lo hacés, podés repetir una frase simple como: “Confío en los nuevos caminos que se abren para mí.”, “Me libero de lo que limita mi crecimiento.”

Al ser una Luna Llena que cierra el mes, también es un momento muy poderoso para agradecer. Incluso las experiencias más difíciles pueden haber traído aprendizajes importantes sobre quién sos hoy.