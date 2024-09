Miguel Ángel Pichetto cruzó al papa Francisco: "Nunca lo escuché convocando a la unidad de los argentinos"

"Me parece que es un hecho nuevo en la construcción del mensaje del Papa, mucho más al lado de Juan Grabois. Hay una construcción de una agenda por parte del Papa que es totalmente absurda, que le hace un daño increíble a la Argentina", sostuvo Pichetto este domingo en Radio Rivadavia.

Para el legislador, esta "agenda indigenista" desconoce la importancia de la figura de Roca y es un debate "totalmente equivocado" con "un contenido casi ideológico". "No lo entiendo. Es un discurso de minoría, para minorías. No tiene ningún sentido este mensaje", aseguró.

Respecto a las críticas a la represión, Pichetto consideró que el discurso del Papa "incorpora contenidos de un sector determinado", en referencia a los movimientos sociales. "Busca trabajar sobre algunas fragilidades del Gobierno en términos del ajuste, pero eso es un territorio propio de la política, no del padre espiritual de la Iglesia", analizó.

Miguel Pichetto Pichetto consideró "extraño" que el Papa no haya visitado la Argentina.

"Me parece que en eso también se equivoca, no puede hacer ese tipo de manifestaciones. La construcción tiene que estar siempre dirigida a la unidad de los argentinos; estar al lado de los humildes, sí, pero también tener una mirada amplia, y eso faltó con la Argentina, no sabemos por qué", señaló.

"Nunca pudimos saber por qué había fotos de un lado y del otro, algunas con cara de disgusto y otras con alegría. Nunca pudimos entender estas gestualidades que son poco equilibradas en el sentido de un rol espiritual para el mundo y para su país. Nunca lo escuché convocando a la unidad de los argentinos", cuestionó.

Pichetto reconoció que "siempre es difícil discutir o confrontar con el Papa". "Si hablara en el plano espiritual, sus palabras son irrebatibles. Ahora, cuando baja al terreno de la política, ahí es donde se debilita la figura que uno tiene que respetar en el plano de la fe", consideró.

También consideró "extraño" que aún no haya venido al país. "No tengo una mirada de desprecio, resentimiento ni rencor hacia el Papa. Lo que ocurre es que no comparto a veces las visiones políticas o históricas de la Argentina", concluyó.

El Gobierno aclaró que no comparte las críticas del Papa sobre la represión a los jubilados

Tras las duras críticas del Papa sobre la represión a los jubilados, el Gobierno aseguró que no las comparte aunque el respeto a la opinión de Francisco es "total". El sumo pontífice aseguró que "en vez de pagar justicia social, se pagó pimienta".

Durante la diaria conferencia de prensa que realizó este viernes en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni fue cuestionado al respecto por el periodista Juan Pablo Peralta, a lo que respondió que "escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice".

Remarcó que "no tenemos por qué compartir la visión que tiene", aunque añadió que "el respeto es total y absoluto por lo que pueda decir el Papa". También añadió que la "relación con el Papa es fantástica", en relación a la invitación que le extendió el Sumo Pontífice a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.