"Mesa política blue": Patricia Bullrich reunió a su equipo para hacer una muestra de fuerza de cara a la interna

Decidida a profundizar su distancia con la Casa Rosada, la senadora consolida su poder dentro de La Libertad Avanza en medio de las tensiones por la conducción del bloque en la Cámara alta.

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó adelante este martes su Conferencia Industrial, el evento anual que reúne funcionarios, gobernadores e importantes miembros del Círculo Rojo. Durante la ceremonia, que también contó con la presencia de jefe de gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las pymes "tienen un problema financiero" y anunció que hasta mayo del próximo año el ARCA suspenderá los embargos por falta de pago. La decisión fue celebrada como un gol dentro del auditorio. Y en el despacho de Patricia Bullrich.

Además de tener un equipo dedicado exclusivamente a medir el humor social, desde el inicio de la gestión de Javier Milei la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se reúne semanalmente con grandes y pequeños empresarios para conocer de primera mano el termómetro del sector. El voraz plan antiinflacionario que el líder libertario puso en marcha desde su llegada a la Casa Rosada tiene, entre sus principales consecuencias, un estancamiento considerable en sectores industriales y productivos que genera, a su vez, una cadena de reacciones que van desde la caída de capacidad de consumo hasta la pérdida de empleo. Una realidad que, pese a su alineamiento al modelo mileísta, la exministra de Seguridad percibe con preocupación.

Según confiaron fuentes al tanto de la conversación, durante la última reunión que compartió junto al presidente en la Quinta de Olivos Bullrich le pidió al economista que adopte medidas que sean favorables para el sector. Por entonces, aunque a regañadientes, el Presidente tomó nota. Si bien quienes lo frecuentan dan cuenta del incremento de la intransigencia que el líder libertario suele tener ante lo que él considera "medidas populistas", lo cierto es que la realidad se impuso y este martes las pymes y empresarios se llevaron a casa una buena noticia.

Inmediatamente después del anuncio de Caputo, la jefa de la bancada utilizó su cuenta de X para capitalizar la política de mediano tiempo que adoptó el oficialismo. "En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita. Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos", sostuvo.

El mensaje de la exmacrista se publicó apenas minutos antes de que el diputado Damián Arabia diese a conocer la reunión que la senadora encabezó esta mañana en la coqueta oficina que tiene en el barrio de Palermo. De la foto de familia, que tiene a la legisladora sentada en la cabeza de la mesa, participaron los diputados nacionales Silvana Giúdici, Sabrina Ajmechet, María Luisa González Estevarena, Marcelo Matzkin, Patricia Vásquez, Belén Avico, Carlos Almena, Alejandro Bongiovanni, Lorena Petrovich, Verónica Razzini y el exradical con peluca Mariano Campero. También estuvieron presentes el senador provincial Diego Valenzuela, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y el asesor Gerardo Milman.

La reunión, según pudo saber C5N, fue agendada días atrás y llegó luego de varios pedidos de los presentes para tener un encuentro grupal con su jefa política. Durante varios meses, Bullrich se negó a dar a conocer estos cónclaves, pero luego de los embates que, dice en privado, sufre de parte del sector que comanda Karina Milei, decidió que era momento de enviar una muestra de fuerza al campamento de la secretaria general. "No tenemos ánimo de romper ni nada, pero sí queremos marcar cuál es nuestro lugar", dijo uno de los integrantes del convite en diálogo reservado con este medio.

Otro de los participantes afirmó que la cumbre, que se extendió cerca de dos horas, estuvo marcada por la "catarsis grupal". En este sentido, la misma voz dio cuenta de que la dinámica legislativa dentro de la Cámara de Diputados, donde los karinistas Martín y Eduardo "Lule" Menem tienen el control absoluto de la ejecución, se está volviendo cada vez más compleja de tolerar. "Hay muchos que no estamos siendo escuchados y pretenden que trabajemos sin preguntar, como hacen con sus diputados. Nosotros no vamos a levantar la mano porque sí, si hay cosas que vemos mal las vamos a decir", remarcó un miembro de la Cámara baja. Esta dinámica, sin embargo, no se limitaría únicamente a Diputados.

Como contó este medio días atrás, en la última reunión de bloque de LLA en el Senado, portavoces del clan riojano le habrían hecho saber a la legisladora que Karina tendría intenciones de nombrar a la senadora Nadia Márquez como nueva presidenta del bloque. Esta no sería la primera vez que la secretaria general intenta intervenirle el control de la bancada a la exministra, por lo que, dicen en su entorno, "ya está curada de espanto". Sin embargo, este nuevo intento tiene una particularidad que no puede dejarse pasar: el hartazgo creciente de Bullrich frente a los embates de la hermana presidencial y los furcios políticos y económicos de la gestión libertaria.

"Lo que se ve en la foto son quince diputados que dejan en claro a quién responden. Si ellos quieren sacarle la presidencia del bloque, ella no descarta armar el suyo propio. Si lo hace, tiene legisladores que le responden y que no tengan dudas de que los va a usar", dijo una fuente del riñón de la senadora.

Es este hastío, reconocen en su entorno, lo que llevó a la ex JP a profundizar sus movimientos separatistas y a dar a conocer la reunión con su equipo. Como el resto de sus movimientos, este no estuvo falto de meta mensajes: el cónclave con sus laderos tuvo lugar un martes, el mismo día que desde hace meses la mesa política que encabeza la secretaria general se reúne semanalmente en Casa Rosada para avanzar con la agenda de gestión. Desde hace dos semanas, sin embargo, la misma no se concreta. El tiempo coincide con el momento de la última gran avanzada de Bullrich en la publicación del video musicalizado con Es un secreto, del grupo Plan B. "Tuvimos nuestra propia mesa política blue", se bufó uno de los participantes.

Si bien aún no hay fechas previstas, desde el riñón de la legisladora dieron a conocer que en las próximas semanas se llevarán adelante más reuniones con dirigentes bullrichistas. En el campamento de la senadora advierten que "por el momento" no se habla de armados electorales, pero advierten que Bullrich no declinará su deseo de formar parte de la boleta que elija al próximo binomio Ejecutivo. Lo que no tiene claro, todavía, es si su nombre estará primero o segundo.