30 de octubre de 2026 Inicio
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La interna de la Casa Rosada con Patricia Bullrich por la conducción del bloque libertario en el Senado

La reunión del bloque de La Libertad Avanza estuvo atravesada por las amenazas solapadas para quitarle la presidencia de la bancada a la exministra de Seguridad.

Tatiana Scorciapino
Por
Tatiana Scorciapino
Bullrich

Bullrich, por ahora jefa del bloque libertario en el Senado.

X @PatoBullrich

Javier Milei y Patricia Bullrich tienen una relación de cariño y respeto genuino. Desde hace tres años, cuando ambos entendieron que jugando juntos podrían imponerse en el balotaje contra Sergio Massa, los dirigentes retroalimentan a diario un vínculo de cercanía que pocos funcionarios del gobierno logran tener con el Presidente. Esa confianza le permitió a la jefa de bloque en el Senado tener concesiones que otros miembros del gobierno ni siquiera pueden soñar con alcanzar. Las críticas y desmarcamientos públicos que hace desde principio de año son una muestra de ello. El jefe de estado, dicen desde ambas terminales, la habilitó a su juego. Pero hay alguien mucho más poderosa que está cada vez más enojada: su hermana Karina.

Martín Menem y Patricia Bullrich. 
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La secretaria general de la Presidencia tiene desde el comienzo una relación tirante con su ahora presidenta de La Libertad Avanza en el Senado. Por su forma de ejercicio del poder, "El Jefe" reniega de la existencia de figuras fuertes que puedan hacerle sombra al protagonismo político que logró construir desde la llegada del libertario a la Casa Rosada y Bullrich, quien la duplica en décadas de experiencia, es su principal amenaza.

La exministra de Seguridad sabe de memoria su potencial y está decidida a explotarlo cuanto crea necesario, incluso si ello implica un quiebre interno en la relación con la jefa espiritual de la nación libertaria. Como contó este medio semanas atrás, durante la última reunión de mesa política que tuvo lugar hace dos martes en Casa Rosada, Bullrich le hizo saber a Karina que su estrategia de dilatar los acuerdos electorales con los gobernadores estaba poniendo en riesgo la aprobación de la Reforma Política con la que el gobierno pretende eliminar las PASO para evitar servirle en bandeja el reordenamiento a un peronismo revuelto.

Testigos de la reunión reconstruyen que el intercambio, del que también participó un cada vez más ansioso Luis Caputo, fue tenso. Los ex macristas insistieron en la necesidad de cerrar lo más pronto posible las negociaciones, no sólo para asegurarse el apoyo irrestricto de los mandatarios en los proyectos que el oficialismo quiera tratar en el Congreso, también para enviar una muestra de previsibilidad a los mercados y al círculo rojo, en medio de un clima de tensión por la profundización de la crisis económica y los pésimos resultados que arrojaron los índices en las últimas semanas. Karina, mientras tanto, entiende que lo mejor es dilatar la discusión para llevarse una recompensa más grande que incluya el control total de las listas y lugares en los gabinetes provinciales.

En privado, la senadora reniega cada vez con más furia sobre el rumbo político de la gestión, una instancia que está decidida a combatir sea como sea. Con una personalidad avasallante y, dicen desde su entorno, una impunidad propia del paso del tiempo, Patricia habilitó a su equipo de colaboradores a hacer un cambio en su estrategia comunicacional. Con videos en los que la música tiene un protagonismo significativo, la senadora marca sus distancias y pone en jaque la homogeneidad con la que los libertarios pretenden moverse pese a jurar que no se mueven como manada.

La gentileza también la expone en entrevistas o a través de su cuenta de Twitter, como lo hizo esta semana al convertirse en la única funcionaria libertaria en saludar a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en Brasil, mientras el resto del gobierno se mantuvo en total silencio. A la par, otros miembros del oficialismo ayudaban a Flavio Bolsonaro y su familia a salir del país. Lo propio hizo luego de que el Presidente afirmara en la cena de la Fundación Faro que hay que quemar en la hoguera a periodistas. “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, dijo la presidenta del bloque libertario en una entrevista.

El enojo de la Casa Rosada con Patricia Bullrich

La acumulación de gestos separatistas hicieron enfurecer a la hermana presidencial, quien desde esta semana habilitó a varios interlocutores a hacer saber su fastidio con su jefa de bloque. Incluso, según pudo reconstruir este medio desde diferentes fuentes al tanto de lo sucedido, en la última reunión de bloque que tuvo lugar el jueves antes del inicio de la sesión en el Senado, la legisladora Nadia Márquez habría hecho comentarios sobre un aparente deseo de la Casa Rosada de designarla como presidenta de la bancada en reemplazo de Bullrich.

Según cuentan testigos, la legisladora mantiene un vínculo reticente con varios de sus compañeros de espacio, quienes no estarían dispuestos a tenerla como presidenta, por lo que las ambiciones del karinismo podrían verse amenazas, incluso, de una posible diáspora de senadores hacia una virtual conducción de la exministra en un nuevo bloque.

La neuquina responde a la conducción política de Martín y Eduardo “Lule” Menem, manos derechas de Karina, quienes intentan promoverla como una referente en su provincia para una eventual competencia con el oficialismo del gobernador Rolando Figueroa. Con la muerte de Juan Carlos Pagotto, el clan riojano buscó, además, impulsar la candidatura de Márquez como presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, un deseo paralizado desde hace dos semanas debido a la falta de apoyo -incluso interno- que la senadora tiene para acceder al cargo. Este sábado, en tanto, recibirá a Javier Milei en el templo que su familia inaugurará en la provincia, donde también viajará Karina en un nuevo gesto de apoyo.

Si bien desde el bullrichismo confirman que no hubo ningún pedido claro por parte de la hermana presidencial para entregar la presidencia del bloque, en el entorno de la todavía jefa de la bancada violeta confirmaron que no pondrá reticencias si es que el mandatario decide que así sea. Aunque dejaron una advertencia: “Que empiecen a buscar los votos ellos porque no sale ni una sola ley más”.

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