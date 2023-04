Máxima tensión: ¿Se parte Juntos por el Cambio?

Fue luego de que la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal criticara a Rodríguez Larreta recurriendo incluso a una frase propia del líder del PRO.

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal, luego de que el alcalde porteño oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional y ex gobernadora bonaerense. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió.

Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Mientras que Patricia Bullrich acusó a Larreta de "manipular las reglas electorales". "Es hacer trampa", lo chicaneó citando declaraciones que el propio jefe de Gobierno porteño hizo meses atrás.

Al mismo tiempo, el radicalismo y la Coalición Cívica salieron a respaldar a Larreta. ¿Se parte Juntos por el Cambio?