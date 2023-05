Matrimonio Igualitario: la ley que motorizó Néstor Kirchner y la visión de la ampliación de derechos

Embed

Finalmente, el 15 de julio a las 4:05 de la mañana se aprobaba en el Senado la Ley de Matrimonio Igualitario que convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en garantizar el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. La sanción fue el resultado de la lucha histórica de diferentes organizaciones del colectivo LGBT+ y de la decisión política de la entonces presidenta, Cristina Kirchner, que hizo lugar a la demanda de estas minorías.

"La Argentina dio un paso trascendente porque cada vez que un país se decide a la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario, ese país crece democráticamente", señalaba por esos días el expresidente.

tappas.jpg

SaSa Testa es activista trans no binarie y magister en Estudios y Políticas de Género. Es una de las miles de personas que esa noche siguió el debate parlamentario a pesar del frío en las afueras del Congreso. “El día que se sancionó la Ley estaba en mi laburo. Me acuerdo que salí y fui al Congreso, que estaba lleno de gente. Me sentía nervioso y emocionado. Pensaba que estaba viviendo en una época que iba a ser recordada por siempre, que iba a marcar un hito en la historia de nuestro país. Y así fue", relató a C5N.com de ese día.

Ley Matrimonio Igualitario Congreso En la madrugada del 15 del julio de 2010, una plaza del Congreso repleta esperaba la sanción de la Ley 26.618

"La Ley de ESI y la de Matrimonio Igualitario fueron legados que él nos dejó y que Cristina continuó con la sanción de la Ley de Identidad de Género. Tanto Néstor como Cristina tuvieron la decisión política de ponernos en agenda, de abrirnos las puertas para escuchar lo que nuestra población tenía para decir y obrar en consecuencia”, destacó SaSa.

Es que ese 15 de julio, con una ley que ampliaba los derechos de miles de personas recién sancionada, Néstor planteaba la necesidad de un nuevo debate que respondiera a otro de los reclamos del colectivo LGBT+: la identidad de género. "Y desde siempre compartimos igualdad de derechos, posibilidades de adopción, el matrimonio igualitario. Obviamente, ahora viene la discusión de una nueva ley de identidad, viene la discusión de una nueva ley de adopción", expresaba con esa convicción propia.

Embed

“Néstor demostró que otra política era posible, que otra Argentina era posible. Néstor no solo nos propuso un sueño sino que nos lo hizo realidad a través de su práctica cotidiana y del ejercicio de políticas efectivas para que las mayorías (que las únicas minorías son las que detentan el poder económico) mejoremos sustancialmente nuestra calidad de vida. En ese sentido, Néstor pensó un país donde quepamos todes y no solo un puñado”, reflexionó le activista.

La aprobación de la Ley N°26.618 de Matrimonio Igualitario ubicó a la agenda de la diversidad sexual en la esfera política, estatal y pública. Pero además, posicionó al país a la vanguardia mundial en el reconocimiento de derechos para el colectivo LGBT+.

Y la figura de Néstor Kirchner fue fundamental en esta conquista social y demostró coherencia entre lo ejecutado y lo expresado: “Las sociedades tienen que ir evolucionando. Es decir, hay que ir superando el oscurantismo, con igualdad, con inclusión, que eso es lo que elimina las tensiones y permite que una sociedad salga realizada".