Matías Lammens, sobre el debate: "Estuve en primera fila y no tosía nadie"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, participó de la presentación de la temporada 2024 de Aerolíneas Argentinas . Allí se refirió al pronunciamiento de los clubes contra las sociedades anónimas deportivas , a la positiva gestión de la aerolínea de bandera y al debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei . Sobre las quejas del libertario por "tosedores" que hacían ruido durante el intercambio, el funcionario ironizó: "Estuve ahí en primera fila y no tosía nadie. Esto de que escucha ruidos no es la primera vez que pasa" .

Por otra parte, Lammens habló sobre la gestión de Aerolíneas. "Es importante aclararle a la gente y repetirlo hasta el cansancio. Este año, Aerolíneas Argentinas le costó cero pesos al Estado Nacional. Porque no tuvo déficit, porque fueron inteligentes, porque fueron funcionarios que detectaron posibilidades de negocio. Esto también es importante para las empresas públicas. Que tengan función social, pero también funcionarios despiertos que vean una oportunidad de negocio. Lo hicieron con el viaje de Boca a Río de Janeiro, con los argentinos que viajaron a la final de Qatar el año pasado", remarcó.

"Le agradezco mucho al equipo de la empresa por lo que hizo en los últimos cuatro años, pero lo que le agradezco especialmente tiene que ver con que nos dio más argumentos a los que nos gustaba decir 'a Aerolíneas también hay que defenderla por la importancia económica que tiene, por las economías regionales, por el turismo receptivo'", añadió.

También explicó que "octubre fue el mejor mes de la historia del turismo receptivo en Argentina. Esto significa más dólares para el Banco Central, que podamos estabilizar nuestra situación macroeconómica, mejores salarios para nuestros trabajadores. Todo esto no sería posible si no hubiera atrás una gestión eficiente como la de Aerolíneas Argentinas".

En cuanto a las opciones que se ponen en juego en el balotaje del 19 de noviembre, Lammens evaluó: "Me imagino que Milei eliminaría el PreViaje". "Alguien que no cree en la intervención del Estado, ni siquiera cuando es inteligente y eficiente, como en el caso de PreViaje lo eliminaría. Que no cree en el Estado como articulador de demandas que terminan siendo superavitarias en términos fiscales", agregó.

"Además, como destacó Sergio Massa, se acabó la temporalidad del desempleo en las ciudades turísticas. Históricamente, en Mar del Plata había representado un problema. Con el PreViaje no hay temporada baja. Me parece que el mensaje de los argentinos en las urnas tiene que ser muy claro el 19", remarcó.

"En el debate, Massa me dio la imagen de alguien que se preparó durante toda su vida para ser presidente, alguien que conoce la botonera del Estado", manifestó el ministro. Por el contrario, "Milei me pareció alguien con una precariedad alarmante. No creo que haya ganadores ni perdedores en un debate, pero hay sensaciones que quedan instaladas y la que nos quedó de Milei fue de improvisación, de falta de preparación, de subestimación del electorado. No lo escuché hablar de ninguna propuesta".

Respecto a las curiosas quejas del economista libertario sobre personas que hacían ruido, el ministro señaló: "Estuve ahí en primera fila y no tosía nadie. Esto de que escucha ruidos no es la primera vez que pasa. La otra vez escuchaba que hablaban los perros, ahora había ruido de gente que tosía... el público se compartió de manera respetuosa, de ambos lados".