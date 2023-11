Privatización del fútbol: los clubes de barrio también apuntan contra la propuesta de Javier Milei

A eso también se sumaron las entidades de distintas divisiones del ascenso nacional como Quilmes, Argentino de Quilmes, Temperley, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Patronato de Paraná, Ituzaingó, Los Andes, Almagro o Acassuso, entre otros.

Ahora, los clubes de barrios también se sumaron al comunicado mostrando su claro rechazo a la privatización. “A los clubes de barrios nos quiere llevar a un negocio inmobiliario. Las entidades deportivas es el que contiene a 8 millones de personas que practican deportes sociales en todo el país, ¿esa gente dónde va?”, se preguntó Daniel Pacin, integrantes de la Confederación Argentina clubes de barrio.

“A La Libertad Avanza no les importa lo que se pierde detrás de un club de barrio que desaparece que es un chico más en la calle. El club de barrio ayuda a las familias”, señaló Pacin en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

En ese sentido, también destacó que a los clubes no solo los chicos van a hacer un deporte, “también es junto con la familia y la escuela es la última contención para que los pibes no estén en calle”. “Además, la práctica deportiva de la mayoría de las escuelas se hace en los clubes de barrio. Milei no quiere a los clubes de barrio porque no quiere la familia”, detalló.

En esa misma línea, Gastón Capurro, secretario general de Deportivo Morón, destacó el rol social de los clubes: “Cuando estuvo la pandemia, los primeros que pusimos los lugares de vacunación fuimos los clubes, cuando hubo otras problemáticas de la sociedad siempre ayudamos”.

“Nosotros tenemos 3000 chicos por día que no solo van a desarrollarse deportivamente, sino que van a adquirir valores, educarse, conseguir amigos. Me da preocupación porque los clubes nacieron con otra función, no para ser una sociedad anónima, una empresa”, sostuvo Capurro en C5N.

El rechazo de los cubes argentinos a la privatización del fútbol

En octubre del 2022, el libertario había señalado en una entrevista que estaba a favor de la privatización de los clubes de fútbol. “A mí me gusta el modelo de sociedades anónimas. Me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo”, manifestó Milei en diálogo con Alejandro Fantino.

Más recientemente, en una entrevista con Jaime Bayly, criticó la Liga Argentina de Fútbol a la que consideró “degradada” porque “está compuesta por jugadores inexpertos que cuando adquieren rodaje se van a Europa, o jugadores al borde del retiro. Por ende, es una liga que no es competitiva”.

En las últimas horas, no solos las entidades deportivas considerados “los grandes” se pronunciaron, sino también los clubes que forman parte de la Primera División. En ese sentido, Luis María Chebel, Presidente de Lanús, se sumó al rechazo masivo a la privatización que propone el candidato de La Libertad Avanza.

“Es un buen momento para que todos los clubes remarquemos el modelo que queremos. Si vuelven a intentar la privatización, como ya lo hicieron, tienen que encontrarse con nosotros poniéndoles un límite”, sostuvo en Mañanas Silvestres por Radio 10.

En sus redes sociales, Racing manifestó que “nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol”. “Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien”, en referencia a la crisis que vivió el club en 1999 donde casi desemboca en su disolución institucional.

River también rechazó la propuesta mediante un tweet y citaron una nota de 2016 donde avala su posición: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga”.