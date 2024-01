Massot puso en duda la sesión del miércoles y aseguró que Milei busca "construir un enemigo" en el Congreso

Nicolás Massot aseguró que "no hay una conversación constante" con el oficialismo.

El diputado Nicolás Massot, integrante de Hacemos Coalición Federal, puso en duda la realización de la sesión prevista para este miércoles en la que debe debatirse la Ley Ómnibus y aseguró que el gobierno de Javier Milei "no tiene interés" en aprobar el proyecto sino en "construir un enemigo".

Luego de ese encuentro, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente aclaró en la red social X que el impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal "se discutirán más adelante". Además, Milei compartió un posteo del senador bonaerense Joaquín de la Torre que indicaba: "Lo que en realidad quieren los diputados del 'bloque extorsión' es seguir viviendo del negocio de la política".

"Nos dijeron una cosa y por Twitter nos dijeron otra. Lo de coparticipar el impuesto PAIS era algo que habíamos hablado entre las 40 personas que estuvimos en el Consejo Federal de Inversiones. Lo podemos atestiguar. Así, es realmente muy difícil avanzar", afirmó Massot, quien lo consideró "una más de las desautorizaciones que sufrió Francos".

Congreso.webp Massot puso en duda la sesión de este miércoles.

En este sentido, sostuvo que el Gobierno "no tiene interés en esta ley sino en construir un enemigo" y dijo que "no sabía" si este miércoles comenzaría el debate en el Congreso. "El Gobierno tiene que cambiar su postura, no se puede basurear a los diputados y senadores", advirtió.

Agregó que el oficialismo "por momentos parece entablar una conversación acorde a las circunstancias", y por otros "se acuerda de su manual de campaña, patean la mesa y empiezan de nuevo". "No hay una conversación constante, todo lo que hay son prorrogativas o slogans en los cuales nos dicen que sacaron el 56%, que Javier (Milei) es una persona especial, que es el único camino", enumeró.

El diputado criticó que el "ajuste fiscal novedoso" propuesto por La Libertad Avanza finalmente se convirtió en "un ajuste tradicional a los jubilados, asalariados y aumentando los impuestos". "Este gobierno empezó a ajustar no sobre plata del gobierno nacional, sino de las provincias", advirtió.

Por último, sostuvo que Milei eligió "pelearse con 24 gobernadores prácticamente de manera gratuita". "Se busca como una extensión de la campaña inventar un enemigo inmediatamente. Eso no le hace bien a nadie, están buscando legitimidad en el conflicto", insistió.