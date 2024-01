Se espera que la sesión extraordinaria se extienda alrededor de 30 horas, dado que podría empezar el miércoles y terminar el jueves por la tarde. A contrarreloj, desde el oficialismo buscan captar los últimos votos para asegurar el aval del proyecto y lograr media sanción en Diputados, aunque se espera que haya rechazo de artículos puntuales.

En la continuidad de la agenda del equipo de trabajo del Presidente, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunirá en la ciudad de Washington con el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, Michael Kaplan, y el subsecretario de Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh. Más tarde, a las 18.30, mantendrá una reunión de trabajo con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, en el marco de su visita a Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, mantendrá a las 15 una videoconferencia con el director de Políticas Públicas para América Latina de la red social TikTok, Edgar Rodríguez Rudich.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará a las 12 el "Nuevo Protocolo de Gestión Para Presos de Alto Riesgo" en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza: y a las 16.45 recibirá al intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, para coordinar la agenda de trabajo conjunto.

A su vez, el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene pautado a las 10.30 presenciar la partida de nuevo contingente de Cascos Azules argentinos que viajará a Chipe desde la Brigada Aérea "El Palomar", de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), y a las 12 tiene previsto reunirse con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La canciller Diana Mondino recibirá a las 14 a la embajadora de Costa Rica, Ginnette Campos Rojas; y a las 16 mantendrá un encuentro con miembros de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera).

Guillermo Francos: "No vamos a discutir temas fiscales en esta ley"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó como "muy positiva" la reunión que mantuvo con los gobernadores de Juntos por el Cambio para unificar una posición ante la Ley Ómnibus. En rigor, del cónclave que tuvo lugar en el Consejo Federal de Inversiones, participó también el cordobés peronista Martín Llaryora y los jefes de bloque de cada uno de los partidos que componen la coalición.

"Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores", dijo Francos. "El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", agregó el funcionario.

Francos brindó esta evaluación al final de otra reunión que tuvo con su equipo para evaluar la evolución del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, según lo comunicó a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Ignacio Torres: "Hoy hay consenso"

Al término de la reunión, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contó que el objetivo del encuentro fue avanzar en los consensos necesarios para que el Gobierno "cuente con las herramientas" que figuran en el proyecto.

"Había algunos dilemas puntuales como tema biodiesel, con tema pesca que son centrales para algunas provincias que han quedado saldados. En su gran mayoría hoy hay consenso, hay un compromiso del gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipable federal, que no atente contra los intereses de las provincias lo que es bueno y saludable. Eso significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias", expresó.