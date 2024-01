"No tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof. Siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista", concluyeron las palabras del legislador.

milei rt 30-1

El jefe de Estado fijó su postura en medio de las tensiones con la oposición, a la vez que dicho pronunciamiento llega momentos después de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reuniera con gobernadores por el tema de la coparticipación.

De todos modos, desde la Oficina del Presidente debieron aclarar en redes sociales que todo lo que tenga que ver con cuestiones fiscales se discutirá más adelante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1752136769770827883&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

La advertencia de Guillermo Francos sobre la Ley Ómnibus: "Si no se aprueba va a ser peor para la Argentina"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó que si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso "va a ser peor para la Argentina" y adelantó que "todo el sector público y político debe ajustarse".

"El Presidente tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina", afirmó Francos en diálogo con CNN. Consultado sobre la decisión del Gobierno de eliminar el paquete fiscal del megaproyecto, el funcionarios dijo que se hizo porque generó diferencias entre los legisladores, situación que consideró lógica porque "los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores".

En ese sentido, valoró que el Gobierno hiciera "varios cambios, aceptando los cuestionamientos y propuestas de los distintos sectores" para luego señalar que ahora el tratamiento de la iniciativa debe ser rápido. "Hay algunos que manifiestan su posición y que voten en contra, pero votémoslo", indicó.

"Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo y hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio", sostuvo Francos.

Guillermo Francos

Francos justificó el ajuste del Gobierno

En torno a las medidas de ajustes que tomó el Gobierno nacional, el titular de la cartera del Interior señaló: "Todos tenemos que ajustarnos, todo el sector público y político debe ajustarse. Si no vamos a eso y no nos permiten eso, nos atan las manos para gobernar".

Luego cuestionó el paro de la CGT del miércoles pasado, y dijo: "Hay cosas que no tienen lógica, le han hecho un paro a este gobierno a los 45 días. Este gobierno, con su discurso y sus propuestas, fue votado por el 56% de los argentinos, ¿qué tenemos que hacer para que nos acompañen?".

Al respecto, consideró que "este paro fue poco auspicioso para lo que pretendían algunos dirigentes sindicales y políticos de Unión por la Patria. No tuvo un gran impacto y no significó nada".

"Ese bloque debería estar callado un tiempo y permitir que se gobierne, después del desastre que hicieron como Gobierno. Perdieron las elecciones por la mala gestión", consideró sobre el frente peronista.