Maslatón contra Milei y en defensa de la moratoria previsional: "No me jodan más con el déficit fiscal"

"No jodan más con el déficit fiscal. Los argumentos que dieron Juntos por el Cambio y Milei son lamentables. Son falsos, tiraron información falsa. No banco más que lloren por el déficit fiscal, porque el problema argentino de hoy no está en el déficit fiscal, está en el déficit cuasi-fiscal, en el Banco Central", explicó el integrante del panel del ciclo que conduce Pablo Duggan.