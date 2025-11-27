27 de noviembre de 2025 Inicio
El feroz incendio en siete edificios de Hong Hong dejó al menos 55 muertos y cerca de 300 desaparecidos

Tras 24 horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego e intentan encontrar sobrevivientes. Según los medios locales, las llamas se extendieron 32 pisos en tan solo cinco minutos, lo que generó que la situación sea incontrolable y complicó la evacuación.

Por
Tras 24 horas los bomberos lograron controlar el fuego. 

Bertha Wang/CNN
Tanto los efectivos de la Guardia Nacional, como el atacante, se encuentran internados y en grave estado de salud.
En redes sociales circularon cientos de imágenes sobre el brutal incendio que se extendió rápidamente y dejó atrapadas a cientos de personas.

Según informó el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, el fuego está "básicamente bajo control", durante una conferencia de prensa, aunque en algunos videos que se compartieron en redes sociales, se podía observar que el fuego permanecía dentro de algunos departamentos.

La ciudad estableció un refugio temporal donde cerca de 500 personas tuvieron que pasar la noche, también instalarán a 250 médicos y 250 otros profesionales de la salud.

Hong Kong incendio 26-11-25 (1)
El incendio dej&oacute; un total de 55 muertos.&nbsp;

El incendio dejó un total de 55 muertos.

Además, Lee confirmó que "para ayudar a los residentes afectados, entregaremos 10.000 dólares de Hong Kong a cada hogar".

Eso no es todo, sino que en medios locales se desató el debate sobre la utilización de andamios de bambú para construcciones. Esto llevó a que el líder de Hong Kong se expresara al respecto: "La oficina de desarrollo ya se está reuniendo con la oficina de construcción para discutir el uso de andamios de metal en lugar de andamios de bambú".

En el lugar también continúan trabajando voluntarios para poder rescatar a las mascotas que se encontraban en los siete edificios. "Hasta ahora hemos rescatado a una docena de gatos y entre siete y ocho perros. También algunas tortugas", expresaron desde las agencias de bienestar animal para Reuters.

